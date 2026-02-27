Πρόωρο φινάλε για Αμερικάνο του Προμηθέα

Σε πρόωρο φινάλε οδηγήθηκε η διοίκηση του Προμηθέα η οποία ανακοίνωσε την λύση στης συνεργασίας με τον Κένταλ Μακ Κάλουμ.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ: «Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας της με τον αθλητή Kendale McCullum. Τον ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα μας και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του».

