Πρόσκληση από Ολυμπιακό, ευκαιρία για τον Γιάννη Παπαδόπουλο

Ο Παπαδόπουλος βρίσκεται από 5 ετών στην ακαδημία του Δαβουρλή και έχει στελεχώσει τις Μικτές ομάδες της ΕΠΣ Αχαΐας

21 Σεπ. 2025 15:38
Μια νέα πόρτα ανοίγει για τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Ο 16χρονος πατρινός επιθετικός δοκιμάστηκε επί μία εβδομάδα στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη μετά από πρόσκληση που δέχθηκε από τον Ολυμπιακό.

Μάλιστα, αγωνίστηκε σε φιλικό με τους «ερυθρόλευκους» σημειώνοντας το νικητήριο γκολ της ομάδας του, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις τόσο αγωνιστικά, όσο και για τον χαρακτήρα του. Ο Παπαδόπουλος βρίσκεται από 5 ετών στην ακαδημία του Δαβουρλή και έχει στελεχώσει τις Μικτές ομάδες της ΕΠΣ Αχαΐας. Επίσης, έχει αναδειχθεί πρωταθλητής Παίδων με τον Δαβουρλή πετυχαίνοντας 20 γκολ.

