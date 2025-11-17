Πρόσκληση στην εκδήλωση «Από τον Ελύτη στον Κάλβο» για τον Ηλία Ανδριόπουλο

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συναυλιών της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών, Ρήγα Φεραίου 7, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 19:30.

17 Νοέ. 2025 14:13
Η Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς», η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου-Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.) και ο Σύνδεσμος Αχαΐας-Κύπρου «ΑΧΑΙΩΝ ΑΚΤΗ» σας προσκαλούν στην εκδήλωση «Από τον Ελύτη στον Κάλβο» για τον συνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο, με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του βιβλίου του «Σκηνές και Εικόνες μιας Εποχής».

Χαιρετισμοί

Κυριάκος Κορτέσης, Πρόεδρος Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.

Αναστάσιος Στασής, Πρόεδρος Συνδέσμου Αχαΐας-Κύπρου «ΑΧΑΙΩΝ ΑΚΤΗ»

Παρουσίαση

Διονύσης Καρατζάς, ποιητής: «Η μνήμη ως δύναμη αντίστασης»

Παναγιώτης Π. Ανδριόπουλος, μουσικολόγος: «Η Ελληνική τριλογία του Ηλία Ανδριόπουλου»

Τραγούδια του συνθέτη θα ερμηνεύσει η υψίφωνος Δάφνη Πανουργιά.

Επιμέλεια: Κώστας Θεοδωρόπουλος, δημοσιογράφος
Συντονισμός: Θανάσης Μπαμπανέβας, δημοσιογράφος

