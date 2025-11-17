Πρόσκληση στην εκδήλωση «Από τον Ελύτη στον Κάλβο» για τον Ηλία Ανδριόπουλο

Η Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς», η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου-Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.) και ο Σύνδεσμος Αχαΐας-Κύπρου «ΑΧΑΙΩΝ ΑΚΤΗ» σας προσκαλούν στην εκδήλωση «Από τον Ελύτη στον Κάλβο» για τον συνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο, με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του βιβλίου του «Σκηνές και Εικόνες μιας Εποχής».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συναυλιών της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών, Ρήγα Φεραίου 7, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 19:30.

Χαιρετισμοί

Κυριάκος Κορτέσης, Πρόεδρος Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.

Αναστάσιος Στασής, Πρόεδρος Συνδέσμου Αχαΐας-Κύπρου «ΑΧΑΙΩΝ ΑΚΤΗ»

Παρουσίαση

Διονύσης Καρατζάς, ποιητής: «Η μνήμη ως δύναμη αντίστασης»

Παναγιώτης Π. Ανδριόπουλος, μουσικολόγος: «Η Ελληνική τριλογία του Ηλία Ανδριόπουλου»

Τραγούδια του συνθέτη θα ερμηνεύσει η υψίφωνος Δάφνη Πανουργιά.

Επιμέλεια: Κώστας Θεοδωρόπουλος, δημοσιογράφος

Συντονισμός: Θανάσης Μπαμπανέβας, δημοσιογράφος

Χορηγός: MY WAY HOTEL & EVENTS

