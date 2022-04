Προσλήψεις από την Praktiker Hellas – Δείτε που θα υποβάλετε βιογραφικό

Τα προσόντα για δέκα ειδικότητες – Καριέρα στην Praktiker Hellas – Περιοχές και φόρμα υποβολής βιογραφικού

Η Praktiker Hellas ηγέτιδα στο ελληνικό δίκτυο καταστημάτων DIY (Do It Yourself) & Home Improvement, βρίσκεται στο πλευρό των Ελλήνων καταναλωτών από το 1991.

Η δυναμική της παρουσία και πορεία στην ελληνική αγορά συνεχίζεται με τη συνεχή υποστήριξη των ανθρώπων της, επιδιώκοντας την όλο και πιο αυξανόμενη εμπιστοσύνη των πελατών της, με σημαία τη βέλτιστη αγοραστική τους εμπειρία.

Αυτό το διάστημα επιλέγει υπαλλήλους δέκα ειδικοτήτων σε εννέα περιοχές.

Store Department Manager (Ξάνθη, Λάρισα, Ρόδος) – Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ/Κολλεγίου, εμπειρία 2 ετών σε ανάλογη θέση ευθύνης σε κατάστημα λιανικής πώλησης, καλή χρήση προγραμμάτων MS Office, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας / οργάνωσης και διοίκησης ομάδας

Purchasing Assistant (Αθήνα) – Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών, εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση ευθύνης, γνώση προγραμμάτων MS Office, άριστη γνώση Αγγλικών, ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητα αναγνώρισης προτεραιοτήτων και διαχείρισης χρόνου

Financial Analyst (Αθήνα) – Πτυχίο Ανώτατης σχολής με κατεύθυνση τα Οικονομικά, εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, καλή εξοικείωση με τα ΕΛΠ/ΙFRS και τα Λογιστικά Σχέδια, άριστη γνώση ΕXCEL / POWER POINT / Targit/BI, άριστη γνώση Αγγλικών, αναλυτική σκέψη

Junior Content Executive (Αθήνα) – Πτυχίο ανώτερης – ανώτατης σχολής κατά προτίμηση με κατεύθυνση Marketing ή Digital Marketing, εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, γνώση MS Office, καλή γνώση Αγγλικών, έμφαση στη λεπτομέρεια και ικανότητα πολυδιεργασίας, ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες

Senior Visual Merchandiser Specialist (Αθήνα) – Πτυχίο με κατεύθυνση Διακόσμηση/ Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων, εμπειρία 5 χρόνων σε εταιρεία λιανικού εμπορίου, ισχυρό portfolio με σχεδιαστικό έργο, άριστη χρήση Autocad/Archicad, γνώση MS Project, γνώση χειρισμού Η/Υ, καλή γνώση Αγγλικών, ικανότητα αναγνώρισης προτεραιοτήτων και διαχείρισης χρόνου, υπευθυνότητα

Deputy Store Manager (Ηράκλειο Κρήτης) – Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ/Κολλέγιο, εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, καλή γνώση MS Office, άριστη γνώση Αγγλικών, ανεπτυγμένη ικανότητα διοίκησης / οργάνωσης και υψηλές επικοινωνιακές δεξιότητες

Junior Developer (Αθήνα) – Πτυχίο Ανώτερης – Ανώτατης σχολής κατεύθυνσης Πληροφορικής, εμπειρία 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, καλή γνώση C# και ADO.NET, βασικές γνώσεις σε SQL / MS SQL Server / ASP.NET Core Web Apps, γνώση Microsoft Office, καλή γνώση Αγγλικών, αναλυτική σκέψη

Βοηθοί Λογιστών (Αθήνα) – Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ (ιδανικά Οικονομικής – Λογιστικής κατεύθυνσης), εμπειρία 3 χρόνων σε οργανωμένο λογιστήριο εταιρείας ή λογιστικό γραφείο, καλή γνώση Γενικής Λογιστικής και ΕΛΠ, γνώση Αγγλικών, καλή γνώση χειρισμού προγραμμάτων MS Office, άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες

B2B Sales Specialist (Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ρόδος) – Απόφοιτος ΙΕΚ/Λυκείου, σπουδές (επιθυμητό), εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, καλή χρήση προγραμμάτων Ms Office, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, ανεπτυγμένη πελατοκεντρική αντίληψη, ικανότητα αναγνώρισης προτεραιοτήτων και ανάληψης πρωτοβουλιών, δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου (Κατηγορία Β)

Προσωπικό Καταστημάτων (Λάρισα, Πάτρα, Μάνδρα, Παλλήνη) – Απολυτήριο Λυκείου, επιθυμητές σπουδές ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ ΙΕΚ, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης, προσοχή στη λεπτομέρεια

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τις ενεργές αγγελίες και να υποβάλετε το βιογραφικό σας.