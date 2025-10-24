Προσοχή, αυτή είναι η σούπα που «καταπολεμά» το κρυολόγημα

Είναι πλέον δεδομένο ότι Ττο φθινόπωρο έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία του και οι πρώτες εξάρσεις ιώσεων αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους. Αν και η πρόληψη αποτελεί πάντα το καλύτερο «όπλο» –μέσω του εμβολιασμού και της τήρησης βασικών κανόνων υγιεινής-, υπολογίζεται ότι ο μέσος ενήλικας θα κρυολογήσει 2 έως 3 φορές τον χρόνο, ενώ στα παιδιά η συχνότητα είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Παρότι οι κοινές αναπνευστικές λοιμώξεις, όπως το απλό κρυολόγημα, σπάνια συνιστούν απειλή για την υγεία, συχνά επιβαρύνουν την καθημερινότητα και μειώνουν την ενέργεια και την ευεξία. Έτσι, πολλοί αναζητούν ανακούφιση είτε σε παυσίπονα και αποσυμφορητικά, είτε σε πιο φυσικές, παραδοσιακές μεθόδους. Και τότε, επιστρέφει στο μυαλό μια γνώριμη εικόνα: η γιαγιά με την «μαγική» της σούπα, το απόλυτο φαγητό της φροντίδας και της θαλπωρής.

Η σούπα δεν είναι απλώς μια παρηγορητική συνήθεια, αλλά ένα γεύμα με πραγματική διατροφική αξία. Συστατικά όπως το σκόρδο, το τζίντζερ και ο κουρκουμάς έχουν αποδεδειγμένα αντιφλεγμονώδεις και ανοσοενισχυτικές ιδιότητες. Όμως, έχει πράγματι θεραπευτική επίδραση ή πρόκειται για ένα «placebo» που απλώς μάς κάνει να νιώθουμε καλύτερα; Με αυτό το ερώτημα ασχολήθηκαν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο West Scotland του Ηνωμένου Βασιλείου, παρουσιάζοντας τα ευρήματά τους στο Nutrients -και τα αποτελέσματα ήταν τόσο ενθαρρυντικά όσο και παρηγορητικά.

Τα ευρήματα της ανασκόπησης

Η ομάδα συνέλεξε και ανέλυσε δεδομένα από σειρά μελετών, στις οποίες δόθηκε σούπα σε άτομα με αναπνευστικές λοιμώξεις. Στόχος ήταν να διαπιστωθεί αν η κατανάλωσή της επηρέαζε τη βαρύτητα των συμπτωμάτων, τη διάρκεια της νόσου, τους δείκτες φλεγμονής, τη λειτουργία του ανοσοποιητικού και τη συνολική αίσθηση ευεξίας.

Συνολικά εντοπίστηκαν 4 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στη Βόρεια Αμερική και την Ασία, με 342 συμμετέχοντες. Οι μισές χρησιμοποίησαν κλασική κοτόσουπα, ενώ οι υπόλοιπες πειραματίστηκαν με σούπες πλούσιες σε βότανα και μπαχαρικά. Παρά τις διαφορές στις συνταγές, οι ερευνητές κατέληξαν σε:

ήπια μείωση των συμπτωμάτων,

συντομότερη διάρκεια της ασθένειας (κατά 1,5 έως 2 ημέρες), και

μείωση ορισμένων δεικτών φλεγμονής στο αίμα.

Πώς μπορεί να βοηθήσει στην πράξη – Τα «δυνατά» συστατικά της

Αν και η σούπα δεν αποτελεί θεραπεία, συμβάλλει στην ταχύτερη ανάρρωση και στη βελτίωση της γενικότερης ευεξίας. Από φυσιολογικής πλευράς, η ζεστασιά και η ενυδάτωση ανακουφίζουν τους ερεθισμένους αεραγωγούς και διευκολύνουν τη ρευστοποίηση της βλέννας, βοηθώντας στην καλύτερη αναπνοή. Επιπλέον, ο εύπεπτος ζωμός αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους έχουν μειωμένη όρεξη ή ευαισθησία στο στομάχι.

Η κοτόσουπα παραμένει η πιο δημοφιλής και μελετημένη εκδοχή, ωστόσο και οι χορτοφαγικές ή vegan παραλλαγές φαίνεται να προσφέρουν παρόμοια οφέλη, χάρη στα αντιοξειδωτικά και τις βιταμίνες των λαχανικών.

Σκόρδο: πλούσιο σε θειούχες ενώσεις με αντιοξειδωτική, αντιφλεγμονώδη και ανοσοενισχυτική δράση.

Τζίντζερ και κουρκουμάς: συνεργάζονται για τη μείωση της φλεγμονής.

Πράσινα φυλλώδη λαχανικά (όπως σπανάκι, μαρούλι, ρόκα): παρέχουν βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά που ενισχύουν την ανάρρωση.

Μπαχαρικά: όπως ο γλυκάνισος και η κανέλα, με τον γλυκάνισο να περιέχει σικιμικό οξύ (συστατικό που χρησιμοποιείται και σε αντιιικά φάρμακα).

Συμπέρασμα

Μπορείτε να δοκιμάσετε κοτόσουπα με ρύζι, αρωματισμένη με γλυκάνισο, ή μια πιο «εξωτική» εκδοχή με κοτόπουλο, κινέζικο λάχανο, τζίντζερ και μανιτάρια. Και στις δύο περιπτώσεις, η σούπα λειτουργεί επικουρικά, προσφέροντας θρέψη, ανακούφιση και ενίσχυση του οργανισμού -χωρίς να αντικαθιστά τις ιατρικές θεραπείες. Σε κάθε περίπτωση, η πρόληψη παραμένει το θεμέλιο της υγείας.

