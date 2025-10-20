Προσοχή, αυτός είναι ο παράγοντας που κάνει για την καρδιά τις φυτικές τροφές επικίνδυνες!

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι πολλές φορές πιστεύουμε ότι μία διατροφή με πολλά φυτικά προϊόντα είναι καλή για την προστασία της καρδιά μας. Νέα έρευνα από τη Γαλλία δείχνει ότι δεν αρκεί μόνο να επιλέγουμε φυτικές τροφές. Το μυστικό για την καρδιακή υγεία κρύβεται στην ποιότητα των τροφίμων και στο πόσο επεξεργασμένα είναι. Μερικά φυτικά προϊόντα που είναι υπερ-επεξεργασμένα ή γεμάτα ζάχαρη, αλάτι και λιπαρά μπορεί να μην προσφέρουν κανένα όφελος, ενώ φρέσκα ή ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα έχουν πραγματική προστατευτική δράση.

Η ομάδα ερευνητών ανέλυσε δεδομένα από περισσότερους από 63.000 ενήλικες στη Γαλλία, για περίπου 9 χρόνια, με κάποιους συμμετέχοντες να παρακολουθούνται μέχρι και 15 χρόνια. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο για τη διατροφή τους. Οι ερευνητές έλαβαν υπόψη όχι μόνο αν τα τρόφιμα ήταν φυτικά ή ζωικά, αλλά και τη διατροφική τους αξία (π.χ. λιπαρά, σάκχαρα, αλάτι, βιταμίνες και μέταλλα) και το επίπεδο επεξεργασίας τους.

Τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα:

Οι ενήλικες που κατανάλωναν φυτικές τροφές υψηλής ποιότητας με λίγη ή καθόλου επεξεργασία είχαν περίπου 40% χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων σε σύγκριση με όσους κατανάλωναν λιγότερα φυτικά προϊόντα ή περισσότερα ζωικά.

Όσοι κατανάλωναν φυτικές τροχές υψηλής ποιότητας αλλά υπερ-επεξεργασμένα – όπως έτοιμα ψωμιά ολικής άλεσης, σούπες, έτοιμα ζυμαρικά ή σαλάτες με dressing – δεν εμφάνισαν μειωμένο κίνδυνο.

Αντίθετα, φυτικές τροφές χαμηλής ποιότητας και υπερ-επεξεργασμένα – όπως τσιπς, γλυκά ή αναψυκτικά με φυτικά εκχυλίσματα, σοκολατένια σνακ, γλυκά δημητριακά πρωινού – συνδέονταν με 40% υψηλότερο κίνδυνο καρδιακών προβλημάτων.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: για την καρδιακή υγεία μετράει πολύ περισσότερο η ποιότητα και το πόσο επεξεργασμένες είναι οι τροφές, παρά μόνο αν είναι φυτικής προέλευσης.

