Προσοχή, οι τρεις μεγάλοι άγνωστοι κίνδυνοι που μπορεί να προκαλέσει στον σκύλο σας το περιλαίμιο

Θεωρείται δεδομένο ότι περιλαίμιο που φοράει ο σκύλος μας είναι ένα όμορφο και χρήσιμο αξεσουάρ, καθώς πάνω έχει τα στοιχεία μας σε περίπτωση που το ζώο χαθεί. Και όμως, αυτό το μικρό αθώο φαινομενικά πραγματάκι μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στον σκύλο μας.

Το ότι μπορεί να πάθει κάτι ο σκύλος μας από το περιλαίμιό του είναι ένα πράγμα που λίγοι έχουμε σκεφτεί. Άλλωστε είναι λογικό να μην γνωρίζουμε τα πάντα. Και επίσης είναι δύσκολο να βρεις τις ανάλογες πληροφορίες και πιο δύσκολο να βρεθεί ειδικός να σου μιλήσει για αυτό.

Η Adrienne Farricelli, 20 χρόνια εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, blogger καθώς και πρώην βοηθός κτηνιάτρου, η οποία ζει στην Αριζόνα των ΗΠΑ, αναφέρει στο PetHelpful κάποιους τρόπους με τους οποίους τα περιλαίμια μπορούν στην πραγματικότητα να βλάψουν τον σκύλο μας. Η Farricelli ζει σε ράντσο με ζώα, μεταξύ άλλων και κότες, τις οποίες έχει εκπαιδεύσει, όπως τους σκύλους, με κλίκερ!

”Αρχικά αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι ένα περιλαίμιο τοποθετημένο σωστά γύρω από τον λαιμό του σκύλου αποτελεί μια αναγκαιότητα που τον συνοδεύει στις βόλτες του έξω. Ένα περιλαίμιο και ένας οδηγός εμποδίζουν τον σκύλο από το να βρεθεί σε επικίνδυνες καταστάσεις. Παρόλο που τα σαμαράκια έχουν γίνει όλο και πιο δημοφιλή για τους περιπάτους, ένα περιλαίμιο μπορεί να λειτουργήσει ως μια καλή εφεδρική μέθοδος περιορισμού όταν είναι απαραίτητο. Οι περισσότεροι μάλιστα σκύλοι χαίρονται να φορούν το περιλαίμιο και τον οδηγό τους, αρκεί να είναι τα κατάλληλα για αυτούς.

Ωστόσο, τα περιλαίμια έχουν και μια σκοτεινή πλευρά. Πίσω από τις πρακτικές τους λειτουργίες και την όμορφη εμφάνισή τους, κρύβονται κίνδυνοι- από σοβαρά προβλήματα υγείας και συμπεριφορικές επιπτώσεις, μέχρι και θάνατο του ζώου, καταστάσεις που δεν μιλάμε για αυτές συχνά. Αυτή τη σκοτεινή τους πλευρά πρέπει να τη γνωρίζουμε”, αναφέρει η Farricelli.

Οι 3 σοβαροί και άγνωστοι κίνδυνοι από τα περιλαίμια σκύλων

1. Πνιγμός στο παιχνίδι, στο crate και αλλού

Αρχικά θα μιλήσουμε για τον πνιγμό, κάτι που δεν είναι τελείως άγνωστο. Όμως υπάρχουν πράγματα που ίσως δεν έχουμε σκεφτεί. Η Farricelli θα πει: ”Αυτό είναι κάτι που δεν συζητείται συχνά, αλλά πρέπει να το λέμε. Μιλώ για τον πνιγμό σκύλων από περιλαίμιο. Ένας σκύλος που πνίγεται από το περιλαίμιό του μπορεί να ακούγεται σαν σπάνιο ατύχημα, αλλά συμβαίνει πιο συχνά απ’ όσο νομίζουμε. Θα πω κάποια σενάρια. Τα περιλαίμια να μπλεχθούν μεταξύ τους κατά το παιχνίδι. Γνωρίζω περίπτωση που στο περιλαίμιο ενός σκύλου, την ώρα που έπαιζε με έναν άλλον, ”παγιδεύτηκε” το σαγόνι του άλλου σκύλου. Πανικοβλημένο το σκυλί, άρχισε να τρέχει πέρα δώθε με αποτέλεσμα να κοπεί η παροχή αέρα. Μέχρι να παρέμβουν, ο σκύλος είχε ήδη πεθάνει. Ένα άλλο σενάριο είναι να πιαστεί το περιλαίμιο στο συρμάτινο crate του σκύλου όταν αυτός είναι κλεισμένος μέσα. Το περιλαίμιο μπορεί να πιαστεί στα σύρματα, προκαλώντας πανικό στο ζώο και σταδιακά να πνιγεί. Για αυτό καλό είναι να μη φοράει ο σκύλος περιλαίμιο μέσα στο κλουβί του. Τέλος ένα ακόμα παράδειγμα είναι να πιαστεί το περιλαίμιο σε κάτι άλλο, όπως κλαδί δέντρου, πόμολο, κάγκελο αλλά και σε κάποιο έπιπλο. Μερικές μάλιστα φορές ο σκύλος μπορεί να πιάσει το πόδι του στο περιλαίμιο ενώ ξύνεται.”

2. Βλάβη στην τραχεία

Η τραχεία του σκύλου, γνωστή και ως αεραγωγός, είναι ένας εύκαμπτος σωλήνας που αποτελείται, όπως και στον άνθρωπο, από αρκετούς δακτύλιους χόνδρου και μεταφέρει τον αέρα από τη μύτη και το στόμα προς τους πνεύμονες. Ο ρόλος της είναι να επιτρέπει στον σκύλο να εισπνέει και να εκπνέει σωστά. Η τραχεία είναι ευαίσθητη σε πίεση.

Αρκετές μικρόσωμες και toy φυλές σκύλων έχουν προδιάθεση σε μια πάθηση που ονομάζεται κατάρρευση τραχείας. Η κατάρρευση τραχείας είναι μια χρόνια πάθηση που επηρεάζει την τραχεία του σκύλου και κάνει την αναπνοή του δύσκολη. Τι ακριβώς συμβαίνει: Οι δακτύλιοι αδυνατίζουν και με τον καιρό πλαταίνουν. Η τραχεία πλαταίνει/συμπιέζεται προς τα μέσα. Ο αέρας δυσκολεύεται να περάσει, προκαλώντας στο ζώο βήχα και δυσκολία στην αναπνοή. Αυτά μπορεί να επιδεινώνονται με τη χρήση του περιλαίμιου. Ορισμένοι σκύλοι μπορεί να εμφανίσουν από ήπιο έως σοβαρό αναπνευστικό πρόβλημα. Στην περίπτωση αυτή συνιστάται η χρήση σαμαριού για σκύλους- ειδικά σε αυτούς που τραβούν.

Οι φυλές αυτές μπορεί να είναι οι Yorkshire Terrier, Pomeranian, Pug, Poodle και Chihuahua, με τα περισσότερα σκυλιά να αναπτύσσουν συμπτώματα στη μέση ηλικία ή αργότερα.

3. Βλάβη στα μάτια

Τα περιλαίμια, όπως αναφέρει η εκπαιδεύτρια, έχουν επίσης συσχετιστεί με βλάβες στα μάτια σε σκύλους που πάσχουν από οφθαλμικές παθήσεις, όπως γλαύκωμα ή αδύναμους κερατοειδείς. Η επιπλέον πίεση που ασκείται στον λαιμό και το κεφάλι όταν τραβούν μπορεί να αυξήσει σημαντικά την ενδοφθάλμια πίεση. Η ενδοφθάλμια πίεση είναι η πίεση που ασκεί το υγρό μέσα στο μάτι, κάτι που είναι απαραίτητο για τη διατήρηση του σχήματός του. Η υψηλή ενδοφθάλμια πίεση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο οπτικό νεύρο και να οδηγήσει σε γλαύκωμα. Σε μια μελέτη του 2006, η ενδοφθάλμια πίεση αυξήθηκε σημαντικά όταν η πίεση ασκήθηκε μέσω περιλαίμιου, αλλά όχι μέσω σαμαριού.

Πιο ασφαλείς εναλλακτικές

Όπως είδαμε, τα περιλαίμια μπορούν να παρουσιάσουν αρκετούς κινδύνους για τους σκύλους. Οπότε τι μπορεί να κάνει ένας υπεύθυνος κηδεμόνας; Η Farricelli προτείνει:

Σαμαράκια

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι:

1. Σαμαράκια με το σημείο πρόσδεσης στην πλάτη.

2. Σαμαράκια με το σημείο πρόσδεσης στο στήθος.

Αυτά τα δύο λειτουργούν με διαφορετικούς τρόπους.

Ένα σαμαράκι με πρόσδεση στην πλάτη μπορεί να ενθαρρύνει το τράβηγμα, καθώς το σημείο πρόσδεσης που βρίσκεται πίσω μπορεί άθελά του να ενισχύσει την κίνηση προς τα εμπρός- όπως βλέπουμε στα σκυλιά που τραβούν έλκηθρα.

Αντίθετα, ένα σαμαράκι με πρόσδεση στο στήθος δίνει καλύτερο έλεγχο, επειδή όταν ο σκύλος τραβά, ανακατευθύνει το σώμα του προς τον χειριστή, κάνοντας πιο εύκολη την επιβράβευση και την ενθάρρυνση του περπατήματος χωρίς τράβηγμα.

Ένα σαμαράκι αποτελεί την καλύτερη λύση για σκύλους που είναι επιρρεπείς σε κατάρρευση τραχείας, καθώς κατανέμει την πίεση στο στήθος και τους ώμους αντί στον ευαίσθητο λαιμό.

Breakaway Collars (Περιλαίμια ασφαλείας που ανοίγουν)

Αυτά τα περιλαίμια έχουν σχεδιαστεί ώστε να απελευθερώνονται υπό πίεση, αποτρέποντας ατυχήματα πνιγμού.

Για το τέλος, αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι αν θέλουμε να κρατήσουμε τον τετράποδο φίλο μας ασφαλή, υγιή και χαρούμενο, ίσως αξίζει να εξετάσουμε προσεκτικά αν το περιλαίμιο είναι η κατάλληλη επιλογή για αυτόν. Όπως είπαμε, εναλλακτικές υπάρχουν.

