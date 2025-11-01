Προσωπικός Αριθμός: Προθεσμία έως 5 Νοεμβρίου – Tι αλλάζει, τι κερδίζεις αν τον εκδώσεις εσύ

Λήγει την Τετάρτη 5/11/2025 η προθεσμία για την έκδοση Προσωπικού Αριθμού (ΠΑ). Όσοι δεν προχωρήσουν μόνοι τους, θα λάβουν τον ΠΑ αυτόματα, χωρίς δυνατότητα επιλογής προθέματος.

01 Νοέ. 2025 11:48
Ο ΠΑ είναι πλέον υποχρεωτικός για την έκδοση νέας ταυτότητας και συνδέεται με τα βασικά μητρώα του Δημοσίου. Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου, οι πολίτες που εκδίδουν μόνοι τους τον αριθμό έχουν το προνόμιο να επιλέξουν τα δύο πρώτα ψηφία του προθέματος (το τρίτο παράγεται αυτόματα ως check digit). Όσοι δεν το κάνουν, ο ΠΑ θα αποδοθεί αυτόματα μετά τη λήξη της προθεσμίας.

Τι σημαίνει πρακτικά

  • Πριν κλείσεις ραντεβού για νέα ταυτότητα, πρέπει να έχεις ΠΑ.
  • Αν τον εκδώσεις εσύ, διαλέγεις τα δύο πρώτα ψηφία (μέσω myInfo στο pa.gov.gr, ή από ΚΕΠ/Προξενεία).
  • Ο ΠΑ είναι μοναδικός, μόνιμος και δεν αλλάζει.

Βήμα-βήμα σε 60’’

  • Σύνδεση στο myInfo με κωδικούς TaxisNet και OTP (αριθμός κινητού στο ΕΜΕπ).
  • Έλεγχος στοιχείων που αντλούνται από: Μητρώο Πολιτών, ΑΑΔΕ (ΑΦΜ), ΑΜΚΑ, Μητρώο Ταυτοτήτων ΕΛ.ΑΣ., ΕΜΕπ.
  • Επικαιροποίηση/διόρθωση: δηλώνεις «σωστό/λάθος» όπου χρειάζεται (διευθύνσεις/τηλέφωνο αλλάζουν μόνο μέσω ΕΜΕπ).
  • Έκδοση ΠΑ: επιλέγεις τα δύο πρώτα ψηφία από λίστα (0-9 και ομόγραφα κεφαλαία). Το 3ο ψηφίο μπαίνει αυτόματα (έλεγχος εγκυρότητας).
  • Ολοκλήρωση: αποθηκεύεις τον ΠΑ — θα τον χρειαστείς στο ραντεβού για ταυτότητα.

Χρήσιμες επισημάνσεις

  • Ο ΠΑ δεν αντικαθιστά ΑΦΜ/ΑΜΚΑ· λειτουργεί ως ενιαίος αναγνωριστικός δείκτης που «δένει» τα μητρώα.
  • Αν διαπιστώσεις ασυμφωνία βασικών δημοτολογικών στοιχείων, πρώτα διορθώνεις στον Δήμο και μετά εκδίδεις ΠΑ.
11:48 Προσωπικός Αριθμός: Προθεσμία έως 5 Νοεμβρίου – Tι αλλάζει, τι κερδίζεις αν τον εκδώσεις εσύ
