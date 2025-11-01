Προσωπικός Αριθμός: Προθεσμία έως 5 Νοεμβρίου – Tι αλλάζει, τι κερδίζεις αν τον εκδώσεις εσύ

Ο ΠΑ είναι πλέον υποχρεωτικός για την έκδοση νέας ταυτότητας και συνδέεται με τα βασικά μητρώα του Δημοσίου. Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου, οι πολίτες που εκδίδουν μόνοι τους τον αριθμό έχουν το προνόμιο να επιλέξουν τα δύο πρώτα ψηφία του προθέματος (το τρίτο παράγεται αυτόματα ως check digit). Όσοι δεν το κάνουν, ο ΠΑ θα αποδοθεί αυτόματα μετά τη λήξη της προθεσμίας.

Τι σημαίνει πρακτικά

Πριν κλείσεις ραντεβού για νέα ταυτότητα, πρέπει να έχεις ΠΑ.

Αν τον εκδώσεις εσύ, διαλέγεις τα δύο πρώτα ψηφία (μέσω myInfo στο pa.gov.gr, ή από ΚΕΠ/Προξενεία).

Ο ΠΑ είναι μοναδικός, μόνιμος και δεν αλλάζει.

Βήμα-βήμα σε 60’’

Σύνδεση στο myInfo με κωδικούς TaxisNet και OTP (αριθμός κινητού στο ΕΜΕπ).

Έλεγχος στοιχείων που αντλούνται από: Μητρώο Πολιτών, ΑΑΔΕ (ΑΦΜ), ΑΜΚΑ, Μητρώο Ταυτοτήτων ΕΛ.ΑΣ., ΕΜΕπ.

Επικαιροποίηση/διόρθωση: δηλώνεις «σωστό/λάθος» όπου χρειάζεται (διευθύνσεις/τηλέφωνο αλλάζουν μόνο μέσω ΕΜΕπ).

Έκδοση ΠΑ: επιλέγεις τα δύο πρώτα ψηφία από λίστα (0-9 και ομόγραφα κεφαλαία). Το 3ο ψηφίο μπαίνει αυτόματα (έλεγχος εγκυρότητας).

Ολοκλήρωση: αποθηκεύεις τον ΠΑ — θα τον χρειαστείς στο ραντεβού για ταυτότητα.

Χρήσιμες επισημάνσεις

Ο ΠΑ δεν αντικαθιστά ΑΦΜ/ΑΜΚΑ· λειτουργεί ως ενιαίος αναγνωριστικός δείκτης που «δένει» τα μητρώα.

Αν διαπιστώσεις ασυμφωνία βασικών δημοτολογικών στοιχείων, πρώτα διορθώνεις στον Δήμο και μετά εκδίδεις ΠΑ.

