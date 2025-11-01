Προσωπικός Αριθμός: Προθεσμία έως 5 Νοεμβρίου – Tι αλλάζει, τι κερδίζεις αν τον εκδώσεις εσύ
Λήγει την Τετάρτη 5/11/2025 η προθεσμία για την έκδοση Προσωπικού Αριθμού (ΠΑ). Όσοι δεν προχωρήσουν μόνοι τους, θα λάβουν τον ΠΑ αυτόματα, χωρίς δυνατότητα επιλογής προθέματος.
Ο ΠΑ είναι πλέον υποχρεωτικός για την έκδοση νέας ταυτότητας και συνδέεται με τα βασικά μητρώα του Δημοσίου. Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου, οι πολίτες που εκδίδουν μόνοι τους τον αριθμό έχουν το προνόμιο να επιλέξουν τα δύο πρώτα ψηφία του προθέματος (το τρίτο παράγεται αυτόματα ως check digit). Όσοι δεν το κάνουν, ο ΠΑ θα αποδοθεί αυτόματα μετά τη λήξη της προθεσμίας.
Τι σημαίνει πρακτικά
- Πριν κλείσεις ραντεβού για νέα ταυτότητα, πρέπει να έχεις ΠΑ.
- Αν τον εκδώσεις εσύ, διαλέγεις τα δύο πρώτα ψηφία (μέσω myInfo στο pa.gov.gr, ή από ΚΕΠ/Προξενεία).
- Ο ΠΑ είναι μοναδικός, μόνιμος και δεν αλλάζει.
Βήμα-βήμα σε 60’’
- Σύνδεση στο myInfo με κωδικούς TaxisNet και OTP (αριθμός κινητού στο ΕΜΕπ).
- Έλεγχος στοιχείων που αντλούνται από: Μητρώο Πολιτών, ΑΑΔΕ (ΑΦΜ), ΑΜΚΑ, Μητρώο Ταυτοτήτων ΕΛ.ΑΣ., ΕΜΕπ.
- Επικαιροποίηση/διόρθωση: δηλώνεις «σωστό/λάθος» όπου χρειάζεται (διευθύνσεις/τηλέφωνο αλλάζουν μόνο μέσω ΕΜΕπ).
- Έκδοση ΠΑ: επιλέγεις τα δύο πρώτα ψηφία από λίστα (0-9 και ομόγραφα κεφαλαία). Το 3ο ψηφίο μπαίνει αυτόματα (έλεγχος εγκυρότητας).
- Ολοκλήρωση: αποθηκεύεις τον ΠΑ — θα τον χρειαστείς στο ραντεβού για ταυτότητα.
Χρήσιμες επισημάνσεις
- Ο ΠΑ δεν αντικαθιστά ΑΦΜ/ΑΜΚΑ· λειτουργεί ως ενιαίος αναγνωριστικός δείκτης που «δένει» τα μητρώα.
- Αν διαπιστώσεις ασυμφωνία βασικών δημοτολογικών στοιχείων, πρώτα διορθώνεις στον Δήμο και μετά εκδίδεις ΠΑ.
