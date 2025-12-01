Προσωπικός Αριθμός: Υποχρεωτικός για όλους – Πώς λειτουργεί, πού εμφανίζεται και ποιοι εξαιρούνται

Ο Προσωπικός Αριθμός μπαίνει πλέον σε πλήρη εφαρμογή ως βασικό στοιχείο ταυτοποίησης για κάθε συναλλαγή με το Δημόσιο. Πάνω από 9,3 εκατ. πολίτες διαθέτουν ήδη τον αριθμό, που διευκολύνει σημαντικά την πρόσβαση σε υπηρεσίες και ψηφιακές διαδικασίες.

01 Δεκ. 2025 11:52
Pelop News

Μια νέα ψηφιακή εποχή στις συναλλαγές με το Δημόσιο εγκαινιάζει η πλήρης εφαρμογή του Προσωπικού Αριθμού, ο οποίος καθίσταται πλέον υποχρεωτικό στοιχείο ταυτοποίησης για όλους τους πολίτες. Όσοι δεν φρόντισαν να τον αποκτήσουν εντός προθεσμίας, τον έλαβαν αυτόματα, όπως προβλέπει η διαδικασία.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, περισσότεροι από 9,3 εκατομμύρια πολίτες διαθέτουν ήδη τον Προσωπικό τους Αριθμό, γεγονός που –όπως ανέφερε στην ΕΡΤ– έχει απλοποιήσει σε σημαντικό βαθμό τις καθημερινές επαφές με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Πού εμφανίζεται ο Προσωπικός Αριθμός

Ο αριθμός είναι διαθέσιμος στην πλατφόρμα pa.gov.gr, ενώ εμφανίζεται αυτόματα και στο κινητό όσων χρησιμοποιούν την εφαρμογή Gov Wallet.

Για τους ανήλικους, ο αριθμός αποδίδεται αυτομάτως με την έκδοση ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ, επιτρέποντας στους γονείς να έχουν άμεση πρόσβαση στα στοιχεία των παιδιών τους.

Οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω των προξενικών αρχών, ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στη νέα ψηφιακή ταυτότητα.

Προστασία δεδομένων

Όπως διευκρινίζεται, ο Προσωπικός Αριθμός δεν δίνει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα τρίτων και δεν λειτουργεί ως ενιαίος «υπερκωδικός» συγκέντρωσης πληροφοριών.

Παρά τις προφυλάξεις, ορισμένοι πολίτες έχουν αντιμετωπίσει καθυστερήσεις ή λάθη στην καταχώριση στοιχείων, τα οποία διορθώνονται σταδιακά.

Ποιοι δεν έλαβαν Προσωπικό Αριθμό

Από την αυτόματη έκδοση εξαιρούνται όσοι δεν διαθέτουν ούτε ΑΦΜ ούτε ΑΜΚΑ. Για τους πολίτες που βρίσκονται στα μητρώα αλλοδαπών προβλέπεται η ενεργοποίηση ειδικού Προσωπικού Αριθμού Μητρώου Αλλοδαπών, ώστε να ενταχθούν πλήρως στο ψηφιακό σύστημα στο αμέσως επόμενο διάστημα.


