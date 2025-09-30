Προσωρινές κυκλοφοριακές αλλαγές στην Ιόνια Οδό

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

30 Σεπ. 2025 10:37
Pelop News

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός» με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Ειδικότερα, από την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα, θα υλοποιούνται -κατά τη διάρκεια της ημέρας- αποκλεισμοί της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στα παρακάτω τμήματα του αυτοκινητοδρόμου (διαδοχικά):

  • Από το 187,3ο χλμ. έως και το 189,9ο χλμ.
  • Από το 196,35ο χλμ. έως και το 196,9ο χλμ.
  • Από το 196,6ο χλμ. έως και το 197,2ο χλμ.

Επιπλέον, με τη δύση του ηλίου, στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας, θα ισχύει καθ’ όλο το 24ωρο, αποκλεισμός της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στα τμήματα του αυτοκινητοδρόμου:

  • Από το 189,15ο χλμ. έως και το 189,9ο χλμ.
  • Από το 196,4ο χλμ. έως και το 196,9ο χλμ.
  • Από το 196,7ο χλμ. έως και το 197,05ο χλμ.
  • Από το 196,65ο χλμ. έως και το 197,2ο χλμ.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.
