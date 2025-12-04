«Προσποιήθηκα ότι δεν είμαι καλά»: Πώς γλίτωσε ο 47χρονος κτηνίατρος από τους 4 απαγωγείς στην Κυπαρισσία ΒΙΝΤΕΟ

Σοκαρισμένος, ξυπόλυτος και τρέμοντας, μπήκε σε καφενείο της Κυπαρισσίας ο 47χρονος κτηνίατρος ζητώντας βοήθεια, λίγη ώρα αφότου –όπως καταγγέλλει– οι απαγωγείς του τον παράτησαν σε ένα ξέφωτο. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι κατάφερε να ξεφύγει όταν προσποιήθηκε ότι δεν είναι καλά, με τους δράστες να τον εγκαταλείπουν φοβούμενοι επιδείνωση της κατάστασής του.

Ο ιδιοκτήτης καφενείου της περιοχής, που ήταν από τους πρώτους που τον είδαν μετά την περιπετειώδη διαφυγή του, περιέγραψε στον δημόσιο σταθμό την εικόνα του άνδρα: «Μπήκε μέσα ταραγμένος, ξυπόλητος, έτρεμε ολόκληρος. Μας είπε ότι τον απήγαγαν. Του δώσαμε τηλέφωνο να καλέσει την αστυνομία». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 47χρονος υποστήριξε ότι προσποιήθηκε αδιαθεσία, κάτι που φαίνεται να πανικόβαλε τους δράστες, οι οποίοι τελικά τον άφησαν σε ένα ξέφωτο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστες του είχαν αφαιρέσει τα κλειδιά του αυτοκινήτου, αναγκάζοντάς τον να περπατήσει ξυπόλυτος μέχρι το χωριό για να εντοπίσει βοήθεια. Βίντεο από κάμερα πρατηρίου δείχνει δύο οχήματα να περνούν από το χωριό Βασιλικός, συνδέοντας το υλικό με τη διαδρομή που ακολούθησαν οι απαγωγείς.

Το περιστατικό ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης, όταν ο κτηνίατρος επέστρεφε στο σπίτι του. Τέσσερις άνδρες με κουκούλες φέρεται να τον ακινητοποίησαν την ώρα που έμπαινε στο αυτοκίνητό του και να τον μετέφεραν σε ερημική περιοχή κοντά στη θάλασσα. Εκεί, δύο άτομα παρέμειναν μαζί του και, σύμφωνα με την καταγγελία του, τον πίεζαν να αποκαλύψει αν υπήρχαν 180.000 ευρώ κρυμμένα στο πατρικό του σπίτι στα Σεπόλια.

Οι άλλοι δύο δράστες, έχοντας στην κατοχή τους τα κλειδιά του, φέρονται να μετέβησαν στο σπίτι και να απέσπασαν περίπου 25.000 ευρώ, πριν επιστρέψουν στην παραλιακή τοποθεσία. Λίγο αργότερα, οι δράστες και ο 47χρονος επιβιβάστηκαν σε δύο οχήματα και κατευθύνθηκαν προς την Τσακώνα. Στο ύψος του Βασιλικού τον εγκατέλειψαν, αφήνοντας το αυτοκίνητό του αλλά παίρνοντας μαζί τους τα κλειδιά.

Η ΕΛΑΣ εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των τεσσάρων δραστών, ενώ παράλληλα συγκεντρώνει καταθέσεις και αξιοποιεί υλικό από κάμερες ασφαλείας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.





