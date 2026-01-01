Πρόταση γάμου από Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στη Μαρία Σάκκαρη, πότε θα γίνει το μυστήριο

Η Μαρία Σάκκαρη δέχθηκε την πρόταση γάμου που της έκανε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, γιος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ζευγάρι, που διατηρεί σχέση τα τελευταία πέντε χρόνια, προχώρησε στο επόμενο βήμα, με την Ελληνίδα τενίστρια να φορά πλέον στο αριστερό της χέρι εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων.

Το δαχτυλίδι προέρχεται από την οικογένεια Μητσοτάκη και ανήκε στη μητέρα του Κωνσταντίνου, Μαρέβα Μητσοτάκη. Την είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου πρωτοχρονιάτικου καφέ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, στην πλατεία Κολωνακίου. Χαμογελώντας, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι οι γονείς του ζευγαριού ελπίζουν να γίνουν παππούδες και γιαγιάδες το 2027, χρονιά κατά την οποία προγραμματίζεται ο γάμος.

Η πρόταση έγινε τις ημέρες των Χριστουγέννων. Λίγο αργότερα, η Μαρία Σάκκαρη αναχώρησε για την Αυστραλία, όπου συμμετέχει στο United Cup. Σε βίντεο που ανέβασε μαζί με τον Στέφανο Τσιτσιπά, καθώς και σε άλλο κατά την άφιξή της στο Περθ, διακρίνεται καθαρά το δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι, επιβεβαιώνοντας τον αρραβώνα.

