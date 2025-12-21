Πρωταθλήτρια Ελλάδας η Αντ. Γιαννακόπουλου της Παναχαϊκής

Το πρώτο χρυσό μετάλλιο για την πατρινή πυγμαχία είναι γεγονός, καθώς η Αντωνία Γιαννακόπουλο ολοκλήρωσε με θρίαμβο την παρουσία της στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Elite Ανδρών-Γυναικών που φιλοξενείται στην Πάτρα.

Η Αντωνία Γιαννακόπουλου της Παναχαϊκής έκανε εξαιρετική εμφάνιση και νίκησε στον μεγάλο τελικό των 54 κιλών την Κυριακή Δαπόντε των ΑΣΜΑ Μικρασιατών με ομόφωνη απόφαση των κριτών.

Στο βάθρο ανέβηκε μαζί με τον προπονητής της Νίκο Πλέα.

Σε λίγη ώρα θα αγωνιστεί και ο Γιώργος Πλέας της Παναχαικης, στον τελικό των 60κ. με αντίπαλο τον Θ. Σταυράκη.

