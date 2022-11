Πρώτη η Ελλάδα στην ΕΕ, σε επιχειρήσεις που επένδυσαν στην καινοτομία την τριετία 2018-20

Πρώτη θέση για την Ελλάδα στην ΕΕ για τις επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει στην καινοτομία την 3ετια 2018-20.

Όπως αναφέρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης: «Μια νέα σημαντική πρωτιά για την Ελλάδα στην ΕΕ: σύμφωνα με την Eurostat, έχει το υψηλοτερο ποσοστό (73%) επιχειρήσεων που έχουν επενδύσει στην καινοτομία την 3ετια 2018-20! Εύγε Χρίστο Δήμα».

🆕53% of all enterprises in the EU reported some form of innovation activity in 2018-2020.

Highest:

🇬🇷Greece (73% of all enterprises)

🇧🇪Belgium (71%)

🇩🇪Germany & 🇫🇮Finland (both 69%)

Lowest:

🇷🇴Romania (11%)

🇱🇻Latvia (32%)

🇭🇺Hungary & 🇪🇸Spain (both 33%)

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) November 18, 2022