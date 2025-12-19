Ο πόλεμος στην Ουκρανία έφτασε στη γειτονιά μας: Επίθεση σε ρωσικό πετρελαιοφόρο νότια της Κρήτης ΒΙΝΤΕΟ

Μια νέα, ιδιαίτερα ανησυχητική διάσταση παίρνει ο πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας, καθώς για πρώτη φορά καταγράφεται στρατιωτικό πλήγμα εκτός των εδαφών των δύο χωρών. Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, στόχος ήταν πλοίο του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Μόσχας στη Μεσόγειο.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έφτασε στη γειτονιά μας: Επίθεση σε ρωσικό πετρελαιοφόρο νότια της Κρήτης ΒΙΝΤΕΟ
19 Δεκ. 2025 14:02
Pelop News

Σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί ποιοτική κλιμάκωση του πολέμου, η Ουκρανία φέρεται να εξαπέλυσε για πρώτη φορά επίθεση εκτός Ρωσίας και Ουκρανίας, πλήττοντας ρωσικό πετρελαιοφόρο του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» σε ουδέτερα ύδατα της Μεσογείου.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα πηγή στους κόλπους των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας (SBU), το χτύπημα πραγματοποιήθηκε ενώ το πλοίο έπλεε νότια της Κρήτης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα της SBU έπληξαν το πετρελαιοφόρο QENDIL, το οποίο –όπως υποστηρίζεται– χρησιμοποιούσε η Ρωσία για την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων και τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία αξιοποιούσε το συγκεκριμένο πετρελαιοφόρο για να παρακάμπτει τις κυρώσεις και να χρηματοδοτεί τη στρατιωτική της δράση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος.

Όπως διευκρινίστηκε, το πλήγμα πραγματοποιήθηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των 2.000 χιλιομέτρων από την Ουκρανία, ενώ τη στιγμή της επίθεσης το πετρελαιοφόρο ήταν άδειο.

Η επίθεση αυτή θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς αποτελεί το πρώτο καταγεγραμμένο πλήγμα της Ουκρανίας σε στόχο εκτός της εμπόλεμης ζώνης Ρωσίας–Ουκρανίας, προκαλώντας ανησυχία για το ενδεχόμενο περαιτέρω γεωγραφικής διεύρυνσης της σύγκρουσης.

