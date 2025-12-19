Ο πόλεμος στην Ουκρανία έφτασε στη γειτονιά μας: Επίθεση σε ρωσικό πετρελαιοφόρο νότια της Κρήτης ΒΙΝΤΕΟ

Σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί ποιοτική κλιμάκωση του πολέμου, η Ουκρανία φέρεται να εξαπέλυσε για πρώτη φορά επίθεση εκτός Ρωσίας και Ουκρανίας, πλήττοντας ρωσικό πετρελαιοφόρο του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» σε ουδέτερα ύδατα της Μεσογείου.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα πηγή στους κόλπους των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας (SBU), το χτύπημα πραγματοποιήθηκε ενώ το πλοίο έπλεε νότια της Κρήτης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα της SBU έπληξαν το πετρελαιοφόρο QENDIL, το οποίο –όπως υποστηρίζεται– χρησιμοποιούσε η Ρωσία για την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων και τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία αξιοποιούσε το συγκεκριμένο πετρελαιοφόρο για να παρακάμπτει τις κυρώσεις και να χρηματοδοτεί τη στρατιωτική της δράση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος.

Όπως διευκρινίστηκε, το πλήγμα πραγματοποιήθηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των 2.000 χιλιομέτρων από την Ουκρανία, ενώ τη στιγμή της επίθεσης το πετρελαιοφόρο ήταν άδειο.

⚡️❗️For the first time, Ukraine’s Security Service (@ServiceSsu) has struck a tanker belonging to Russia’s shadow fleet in neutral waters of the Mediterranean Sea. The SSU’s elite Alpha unit targeted the tanker QENDIL (IMO 9310525) using aerial drones while it was sailing in… pic.twitter.com/gLG2aS6pn3 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) December 19, 2025

Η επίθεση αυτή θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς αποτελεί το πρώτο καταγεγραμμένο πλήγμα της Ουκρανίας σε στόχο εκτός της εμπόλεμης ζώνης Ρωσίας–Ουκρανίας, προκαλώντας ανησυχία για το ενδεχόμενο περαιτέρω γεωγραφικής διεύρυνσης της σύγκρουσης.

