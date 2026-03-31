Πρώτο βήμα για τον οδοντωτό, αλλά…-Κλειδί η μελέτη από το ΤΕΕ

Tο πρώτο βήμα για την επαναλειτουργία του οδοντωτού σιδηροδρόμου έγινε, χθες, καθώς σε ευρεία σύσκεψη που έλαβε χώρα στα γραφεία του υπουργείου Υποδομών, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Κώστα Κυρανάκη και με τη συμμετοχή φορέων της Αχαΐας, αποσαφηνίστηκαν δεδομένα και ελήφθησαν οι πρώτες αποφάσεις.

Βασική απόφαση της σύσκεψης αποτέλεσε η εκπόνηση μελέτης, την οποία, εκτός απροόπτου, θα αναλάβει το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, από την πλευρά της Περιφέρειας, ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος και ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Από τον Δήμο Αιγιαλείας παρέστη ο δήμαρχος Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ενώ από τον Δήμο Καλαβρύτων συμμετείχε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ευθύμης Τζόβολος. Παρόντες ήταν, επίσης, οι βουλευτές Αχαΐας Φωτήλας, Αλεξοπούλου, Κατσανιώτης, Αναγνωστόπουλος, Παναγιωτόπουλος και Τσιρώνης, όπως και ο πρόεδρος του ΤΕΕ Β. Καραχάλιος, αλλά και του οικονομικού επιμελητηρίου Γ. Παππάς.

Ο κ. Κυρανάκης προχώρησε σε αναλυτική παρουσίαση της κατάστασης, αναφέρθηκε στα προβλήματα της γραμμής και επανέλαβε ότι η ασφάλεια αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην καταγραφή της συχνότητας και της έντασης των κατολισθήσεων,

στην αξιολόγηση της αστάθειας των πρανών λόγω φυσικών καταστροφών και στον εντοπισμό ρηγμάτων στο έδαφος ωστε να δοθεί ξανά πράσινο φως.

Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, ο οποίος συμφώνησε ότι δεν πρέπει να υπάρχει ζήτημα ασφάλειας, ωστόσο ζήτησε να προχωρήσουν όσο το δυνατόν ταχύτερα οι απαραίτητες ενέργειες για την επαναλειτουργία. Τοποθετήσεις έγιναν και από όλους τους εκπροσώπους των φορέων που συμμετείχαν στη σύσκεψη.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Από την πλευρά του υπουργείου Μεταφορών εκδόθηκε ανακοίνωση, στην οποία επισημαίνονται τα εξής: «Η σύσκεψη κατέληξε, με συμφωνία όλων των πλευρών, στην ανάληψη εκπόνησης μελέτης από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που θα συναφθεί.

Το ΤΕΕ αναλαμβάνει την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της γραμμής, τον εντοπισμό των σημείων που απαιτούν παρεμβάσεις και την τεκμηριωμένη αξιολόγηση των προϋποθέσεων ασφαλούς επαναλειτουργίας της.

Η μελέτη θα αποτελέσει τη βάση για τον σχεδιασμό και την ιεράρχηση των απαιτούμενων έργων, καθώς και των όρων επανεκκίνησης της λειτουργίας».

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Το βασικό ερώτημα που θέτουν πολλοί -και τέθηκε και κατά τη διάρκεια της σύσκεψης προς τον κ. Κυρανάκη- αφορά το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας του Οδοντωτού. Ωστόσο, οι αρμόδιοι παράγοντες του υπουργείου απέφυγαν να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις.

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του γενικού γραμματέα Δασών, Στάθη Σταθόπουλου, ο οποίος στάθηκε στις ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος. Οπως εξήγησε, η γεωμορφολογία του φαραγγιού και η φύση των απαιτούμενων παρεμβάσεων δεν επιτρέπουν τον καθορισμό συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Εν κατακλείδι, μπορεί να έγινε ένα σημαντικό βήμα με ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων, ωστόσο η ιστορία έχει δείξει ότι πολλές φορές οι μελέτες μπλέκουν στα «γρανάζια» της γραφειοκρατίας και το ιστορικό τρένο θα αργήσει πολύ να σφυρίξει στην Αχαΐα.

