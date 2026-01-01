Πρωτοχρονιά 2026: Μόλις 62 θετικά αλκοτέστ σε 6.129 ελέγχους στην Αττική

Εντατικοί έλεγχοι Τροχαίας

Πρωτοχρονιά 2026: Μόλις 62 θετικά αλκοτέστ σε 6.129 ελέγχους στην Αττική
01 Ιαν. 2026 15:27
Pelop News

Τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς 2026 η Τροχαία βρισκόταν σε αυξημένη επιφυλακή, πραγματοποιώντας μαζικούς και στοχευμένους ελέγχους αλκοτέστ σε οδηγούς στους δρόμους της Αττικής.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, διενεργήθηκαν συνολικά 6.129 αλκοτέστ, από τα οποία μόλις 62 βρέθηκαν θετικά, δηλαδή ποσοστό θετικότητας περίπου 1%.

Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Νίκος Ρήγας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τόνισε ότι οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη συνέπεια, σε διαφορετικά σημεία και με έμφαση στην αλκοολαιμία. «Οι έλεγχοι γίνονται πολύ τακτικοί, πολύ μεγάλοι, με μεγάλη συνέπεια και σε διαφορετικά σημεία, με στοχοπροσήλωση στην αλκοολμέτρηση που είναι ένας βασικός παράγοντας ο οποίος προκαλεί τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η εντατική παρουσία της Τροχαίας συνέβαλε στο να διατηρηθεί χαμηλό το ποσοστό οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων της Πρωτοχρονιάς.

