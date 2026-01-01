Πρωτοχρονιάτικος πολιτικός καφές Τασούλα -Μητσοτάκη στο Κολωνάκι, τι συζήτησαν

Πρωτοχρονιάτικος πολιτικός καφέ στο Κολωνάκι ανήμερα Πρωτοχρονιάς για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, αμέσως μετά την δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Οι τέσσερις πολιτικοί ηγέτες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με πολίτες που προσέγγισαν το σημείο, να ανταλλάξουν ευχές για το νέο έτος και να ποζάρουν για φωτογραφίες.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε χαλαρό κλίμα και αποτέλεσε το πρώτο επίσημο πολιτικό ραντεβού του 2026, σηματοδοτώντας συμβολικά την έναρξη της νέας χρονιάς. Στο πλαίσιο της πολιτικής συζήτησης που ακολούθησε, ο πρωθυπουργός επανέφερε την πρόθεσή του να αναλάβει πρωτοβουλία συναίνεσης με το ΠΑΣΟΚ, ώστε να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία πλήρωσης τριών χηρευουσών θέσεων επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών.

Ο κ. Μητσοτάκης φέρεται να ζήτησε από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη να κινηθούν με ταχείς ρυθμούς οι διαδικασίες για σύγκληση της Διάσκεψης των Προέδρων, με στόχο την εξασφάλιση της απαιτούμενης πλειοψηφίας των 3/5.

Η δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών είχε ολοκληρωθεί νωρίτερα με την παρουσία κορυφαίων πολιτικών προσώπων, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

