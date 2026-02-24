Προβάδισμα ΝΔ στη νέα δημοσκόπηση – Σενάρια τρίτης θητείας, αλλά χωρίς καθαρή αυτοδυναμία

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά στο πολιτικό σκηνικό σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Politic, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό πολιτών θεωρεί πιθανό το ενδεχόμενο τρίτης συνεχόμενης κυβερνητικής θητείας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, χωρίς όμως να προκύπτει ξεκάθαρη δυναμική αυτοδυναμίας.

Πώς αξιολογείται το ενδεχόμενο τρίτης θητείας

Στην έρευνα, το 53% των συμμετεχόντων εκτιμά ότι μια νέα κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ ή αρκετά πιθανή, ενώ το 45% θεωρεί το σενάριο αυτό απίθανο. Παράλληλα όμως, η προοπτική αυτοδύναμης κυβέρνησης εμφανίζεται πιο δύσκολη: σχεδόν επτά στους δέκα πολίτες (69%) τη θεωρούν λίγο ή καθόλου πιθανή, με μόλις το 30% να πιστεύει ότι μπορεί να επιτευχθεί.

Πρόθεση ψήφου και εκλογική εκτίμηση

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,4%, διατηρώντας σημαντική απόσταση από το ΠΑΣΟΚ που καταγράφεται στο 12%. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 7%, η Ελληνική Λύση με 6,4% και το ΚΚΕ με 6%. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Φωνή Λογικής και το ΜέΡΑ25 κινούνται οριακά γύρω από το κατώφλι κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, ενώ μικρότερα κόμματα παραμένουν σε χαμηλότερα ποσοστά. Οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 16,7% και ένα 10,4% δηλώνει πρόθεση ψήφου σε άλλο κόμμα.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ εμφανίζεται ενισχυμένη στο 31,6% και το ΠΑΣΟΚ στο 13,8%, χωρίς ουσιαστική διαφοροποίηση στη σειρά των υπόλοιπων κομμάτων. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δυσκολεύεται ακόμη να πείσει ως εναλλακτική κυβερνητική λύση, καθώς μόλις το 12% θεωρεί πιθανή μια εκλογική επικράτησή της.

Καταλληλότητα για την πρωθυπουργία

Στην αξιολόγηση προσώπων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 31,5% στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ενώ υψηλό παραμένει το ποσοστό όσων απαντούν «κανένας» (29,5%). Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 10%, με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς να κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα.

Σε υποθετική σύγκριση Μητσοτάκη–Τσίπρα, ο σημερινός πρωθυπουργός προηγείται με 38% έναντι 28% του πρώην πρωθυπουργού, ενώ το 34% δηλώνει ότι δεν επιλέγει κανέναν από τους δύο. Παράλληλα, το 33% των πολιτών θεωρεί ότι δεν υπάρχει ισχυρός πολιτικός αντίπαλος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη Μαρία Καρυστιανού (17%) και τον Αλέξη Τσίπρα (16%) να εμφανίζονται ως δυνητικοί ανταγωνιστές χωρίς σαφή δυναμική.

Συμμαχίες και νέα πολιτικά σχήματα

Η πιθανότητα συνεργασίας κομμάτων της αριστεράς και της κεντροαριστεράς αξιολογείται μάλλον χαμηλά: μόλις το 21% τη θεωρεί ρεαλιστική, ενώ η πλειοψηφία είτε τη βλέπει δύσκολη είτε ανύπαρκτη. Το στοιχείο αυτό ενισχύει την εικόνα αδυναμίας συγκρότησης εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Όσον αφορά νέα πολιτικά εγχειρήματα, οι πολίτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί. Για πιθανό κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το 73,4% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε, ενώ μόλις το 11,3% εμφανίζεται θετικό. Αντίστοιχα, ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα συγκεντρώνει αρνητική στάση από το 69,4%, με περίπου 18% να δηλώνει θετικό.

Σταθερότητα ή αλλαγή

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το δίλημμα «σταθερότητα ή αλλαγή» ενόψει των επόμενων ετών. Το 41% προκρίνει μια κυβέρνηση που θα εξασφαλίζει σταθερότητα, ενώ το 44% δηλώνει ότι προτιμά πολιτική αλλαγή ακόμη κι αν αυτή συνοδεύεται από μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Ένα 15% δεν ταυτίζεται με καμία από τις δύο επιλογές.

