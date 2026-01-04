Πρόβλεψη γνωστού μετεωρολόγου: Με λασποβροχές θα κάνουμε Θεοφάνια

Με βροχές και υψηλές θερμοκρασίες θα κάνουμε Θεοφάνια, σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια.

Σε ανάρτηση που έκανε στα social media, ο μετεωρολόγος προειδοποιεί πως τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία θα ξεπεράσει σε κεντρική και νότια χώρα τους 20 βαθμούς. Αν και οι βροχές περιοριστήκαν σημαντικά αυτό το Σαββατοκύριακο, από την αρχή της επόμενης εβδομάδας το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει.

Όπως αναφέρει, από τη Δευτέρα ξεκινά 3ήμερο βροχών με αποκορύφωμα τα Θεοφάνια όπου θα υπάρχει και έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια: «Με λασποβροχές τα Θεοφάνια. Καλημέρα. Σε διαδικασία απόψυξης έχει μπει η χώρα με τον υδράργυρο να φτάνει και να ξεπερνά τους 20 βαθμούς στην κεντρική και νότια Ελλάδα.

Οι βροχές το Σ/Κ θα είναι περιορισμένες στη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο ωστόσο θα ενταθούν τη Δευτέρα την Τρίτη (Θεοφάνια) και την Τετάρτη.

Μάλιστα την Τρίτη (Θεοφάνια) και την Τετάρτη οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν μεταφορά και αφρικανικής σκόνης με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν λασποβροχές. Οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες μέχρι την Τετάρτη 7/1 με εντάσεις στα 7-8 μποφόρ στα πελάγη. Κρύα δεν φαίνονται προς το παρόν».

