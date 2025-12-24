Προβλήματα και διακοπές ηλεκτροδότησης σε Παγκράτι, Βύρωνα, Γκύζη και Παιανία

Γίνονται προσπάθειες να αποκατασταθεί η βλάβη

Προβλήματα και διακοπές ηλεκτροδότησης σε Παγκράτι, Βύρωνα, Γκύζη και Παιανία
24 Δεκ. 2025 18:10
Pelop News

Μεγάλες διακοπές στην ηλεκτροδότηση σημειώνονται σε περιοχές της Αθήνας.

Τροχαίο στη Λάρισα: 5χρονο παιδί παρασύρθηκε στην Οδό Φαρσάλων

Ειδικότερα, χωρίς ρεύμα είναι αυτή την ώρα η Παιανία, το Παγκράτι, ο Βύρωνας και του Γκύζη.

Η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί για το Παγκράτι και τον Βύρωνα μετά τις 18.30, για του Γκύζη στις 19.00, και στην Παιανία στις 19.30 σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:29 Ανείπωτη τραγωδία, 7χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του έπειτα από σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό
20:17 Meteo: Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και την Αττική, 78 χιλιοστά νερού στη Δάφνη!
20:06 Έλενα Ακρίτα: Το «ευχαριστώ» στα πολιτικά κόμματα για την αναγνώριση της προσφοράς της Σύλβας Ακρίτα
19:54 «Αν γύριζα τον χρόνο πίσω θα έκανα πολλά πράγματα διαφορετικά γύρω από τον χειρισμό του διαζυγίου μου», αποκάλυψη Μαραντίνη
19:41 «Οι Φρουροί της Επανάστασης»: Κατάσχεση πετρελαιοφόρου για «λαθρεμπόριο καυσίμων»
19:31 Πέθανε ο δημοφιλής ηθοποιός Πατ Φιν
19:21 Φρικιαστικό έγκλημα: 13χρονος Βρετανός μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύντροφο της μητέρας του
19:11 Μοχάμεντ αλ Χαντάντ: Τριήμερο εθνικό πένθος στη Λιβύη για τον θάνατο του
19:00 Τα Χριστούγεννα που πήρα… μία απόφαση
18:50 Αττική: Πολλά τα προβλήματα από την ισχυρή καταιγίδα, 50 κλήσεις για άντληση υδάτων στην Πυροσβεστική, ΒΙΝΤΕΟ
18:40 «Δεν έχουμε κανένα σημάδι», η αγωνία κορυφώνεται στις Σέρρες για τον αγνοούμενο διοικητή της πυροσβεστικής στα Πορρόια
18:30 Σοβαρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα από την έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης – Εκπομπές όσο μια μεγαλούπολη
18:21 Τα κάλαντα από την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, ΒΙΝΤΕΟ
18:10 Προβλήματα και διακοπές ηλεκτροδότησης σε Παγκράτι, Βύρωνα, Γκύζη και Παιανία
18:00 Ιός της παιδικής ηλικίας συνδέεται με καρκίνο της ουροδόχου κύστης δεκαετίες αργότερα
17:55 MEN’S LOBBY VIBE SESSIONS
17:50 Τη σορό του Λευτέρη Κακουλίδη μετέφεραν οι θρύλοι του ΝΟΠ Δημήτρης Μπιτσάκος, Μάκης Λυκούδης, Παναγιώτης Βασιλόπουλος, ΦΩΤΟ
17:44 ΑΑΔΕ: Ερευνόνται 3.000 αγρότες για μαζικές εγγραφές και διαγραφές αγρών στο Ε9 μέσα στο 2025
17:32 Κίνα: Σπάνιους μετεωρίτες ανακάλυψε η αποστολή στην αθέατη πλευρά της Σελήνης
17:24 Στο Παρά Πέντε: Οταν η Ντάλια έμαθε για τα capital controls – Η τρομερή σκηνή του επετειακού επεισοδίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ