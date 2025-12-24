Προβλήματα και διακοπές ηλεκτροδότησης σε Παγκράτι, Βύρωνα, Γκύζη και Παιανία
Γίνονται προσπάθειες να αποκατασταθεί η βλάβη
Μεγάλες διακοπές στην ηλεκτροδότηση σημειώνονται σε περιοχές της Αθήνας.
Τροχαίο στη Λάρισα: 5χρονο παιδί παρασύρθηκε στην Οδό Φαρσάλων
Ειδικότερα, χωρίς ρεύμα είναι αυτή την ώρα η Παιανία, το Παγκράτι, ο Βύρωνας και του Γκύζη.
Η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί για το Παγκράτι και τον Βύρωνα μετά τις 18.30, για του Γκύζη στις 19.00, και στην Παιανία στις 19.30 σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News