Προβλήματα και διακοπές ηλεκτροδότησης σε Παγκράτι, Βύρωνα, Γκύζη και Παιανία

Μεγάλες διακοπές στην ηλεκτροδότηση σημειώνονται σε περιοχές της Αθήνας.

Ειδικότερα, χωρίς ρεύμα είναι αυτή την ώρα η Παιανία, το Παγκράτι, ο Βύρωνας και του Γκύζη.

Η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί για το Παγκράτι και τον Βύρωνα μετά τις 18.30, για του Γκύζη στις 19.00, και στην Παιανία στις 19.30 σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ.

