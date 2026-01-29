Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες στην Πάτρα και όλη τη χώρα

ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα στις υπηρεσίες της Nova που καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με τις αναφορές στους περισσότερους χρήστες έχουν επανέρθει οι υπηρεσίες τους, ενώ ορισμένοι αναφέρουν ότι ακόμα έχουν προβλήματά.

Νωρίτερα υπήρξε πρόβλημα στην πραγματοποίηση κλήσεων, προβλήματα στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξε και πλήρης διακοπή υπηρεσιών.

ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προβλήματα στις υπηρεσίες της Nova, Vodafone καταγράφονται τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με αναφορές χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε πλατφόρμες παρακολούθησης δικτύων.

Συνδρομητές κάνουν λόγο για δυσκολίες στην πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων, προβλήματα στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς και για περιπτώσεις πλήρους διακοπής υπηρεσιών. Τα ζητήματα φαίνεται να επηρεάζουν τόσο τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας όσο και τις υπηρεσίες δεδομένων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες σχετικά με τα αίτια των προβλημάτων ή τον χρόνο αποκατάστασής τους, ενώ οι αναφορές συνεχίζονται από διάφορες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με αναφορές, πολλοί χρήστες της Nova αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της. Το πρόβλημα εκδηλώθηκε γύρω στις 14:30 το μεσημέρι της Πέμπτης (29/01/2026).

Χιλιάδες χρήστες έχουν επισημάνει το πρόβλημα στο δίκτυο αφού χιλιάδες συνδρομητές δεν μπορούν να κάνουν ή δεχθούν κλήσεις, αλλά ούτε και SMS.

Αναφορές για προβλήματα υπάρχουν τόσο σε Αττική (από Νέο Κόσμο και Ηλιούπολη έως Ωρωπό και Αχαρνές) όσο και στην επαρχία (Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Χίος και αλλού).

