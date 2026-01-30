Προϋπολογισμός 2026 στον Δήμο Ερυμάνθου: Κριτική της μείζονος αντιπολίτευσης για «διαχειριστική λογική» και έργα σε στασιμότητα

Κριτική στον προϋπολογισμό του Δήμου Ερυμάνθου για το έτος 2026 ασκεί, με ανακοίνωσή της, η μείζων αντιπολίτευση, μετά την κατάθεσή του προς ψήφιση από τη Δημοτική Αρχή, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για έναν «αμιγώς διαχειριστικό» σχεδιασμό, χωρίς αναπτυξιακή κατεύθυνση και χωρίς ρεαλιστική σύνδεση με τις ανάγκες των δημοτών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο προϋπολογισμός –όπως κατατέθηκε– δεν λειτουργεί ως εργαλείο σχεδιασμού και προόδου, αλλά περιορίζεται σε «τυπική καταγραφή αριθμών», χωρίς στρατηγική και προοπτική για τον Δήμο, τη στιγμή που –όπως σημειώνεται– οι προκλήσεις της περιόδου απαιτούν σαφείς προτεραιότητες και αναπτυξιακές επιλογές.

Τα σημεία της κριτικής

Η μείζων αντιπολίτευση εστιάζει σε συγκεκριμένες προβλέψεις και επιλογές του προϋπολογισμού, υποστηρίζοντας ότι:

Καταγράφεται δυσανάλογη ενίσχυση εξωτερικών συνεργασιών και υπηρεσιών, με ενδεικτική αναφορά σε έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες ύψους 246.569 ευρώ, την ώρα που –κατά την ανακοίνωση– βασικές ανάγκες των πολιτών παραμένουν ακάλυπτες.

Τα κονδύλια για τη σύνταξη μελετών χαρακτηρίζονται περιορισμένα, με αποτέλεσμα –όπως υποστηρίζεται– ο Δήμος να στερείται τη δυνατότητα ένταξης σε νέα χρηματοδοτικά προγράμματα και οι υποδομές να οδηγούνται σε στασιμότητα.

Επισημαίνεται χαμηλή απορροφητικότητα σε χρηματοδοτούμενα έργα, με την αντιπολίτευση να τονίζει ότι έργα που έχουν εξαγγελθεί εδώ και χρόνια παραμένουν στάσιμα και ότι δεν υπάρχει καθαρή εικόνα για το ποια έργα έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί.

Γίνεται λόγος για συνέχιση της απαξίωσης της δημοτικής περιουσίας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη διατήρηση των Δημοτικών Σφαγείων σε καθεστώς αδράνειας, παρά το ότι –σύμφωνα με την ανακοίνωση– θα μπορούσαν να αποτελέσουν παραγωγική υποδομή για την περιοχή.

«Χωρίς όραμα και προτεραιότητες»

Η ανακοίνωση καταλήγει ότι ο προϋπολογισμός του 2026 δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας του Ερυμάνθου και ότι «κοιτάζει στο παρελθόν», την ώρα που ο Δήμος –όπως αναφέρεται– έχει ανάγκη από σχέδιο, τόλμη και επιλογές με αναπτυξιακή κατεύθυνση.

Την ανακοίνωση υπογράφει, για τη μείζονα αντιπολίτευση, ο Διαμαντής Κανελλόπουλος.

