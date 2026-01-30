Προϋπολογισμός 2026 στον Δήμο Ερυμάνθου: Κριτική της μείζονος αντιπολίτευσης για «διαχειριστική λογική» και έργα σε στασιμότητα

Ανακοίνωση με αιχμές για τον προϋπολογισμό του Δήμου Ερυμάνθου για το 2026 εξέδωσε η μείζων αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει αναπτυξιακό αποτύπωμα και δεν συνδέεται με τις ανάγκες της καθημερινότητας. Στο επίκεντρο της κριτικής τίθενται, μεταξύ άλλων, οι δαπάνες για υπηρεσίες, τα κονδύλια για μελέτες, η απορροφητικότητα έργων και η αξιοποίηση δημοτικών υποδομών.

Ο Διαμαντής Κανελλόπουλος
30 Ιαν. 2026 11:48
Pelop News

Κριτική στον προϋπολογισμό του Δήμου Ερυμάνθου για το έτος 2026 ασκεί, με ανακοίνωσή της, η μείζων αντιπολίτευση, μετά την κατάθεσή του προς ψήφιση από τη Δημοτική Αρχή, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για έναν «αμιγώς διαχειριστικό» σχεδιασμό, χωρίς αναπτυξιακή κατεύθυνση και χωρίς ρεαλιστική σύνδεση με τις ανάγκες των δημοτών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο προϋπολογισμός –όπως κατατέθηκε– δεν λειτουργεί ως εργαλείο σχεδιασμού και προόδου, αλλά περιορίζεται σε «τυπική καταγραφή αριθμών», χωρίς στρατηγική και προοπτική για τον Δήμο, τη στιγμή που –όπως σημειώνεται– οι προκλήσεις της περιόδου απαιτούν σαφείς προτεραιότητες και αναπτυξιακές επιλογές.

Τα σημεία της κριτικής

Η μείζων αντιπολίτευση εστιάζει σε συγκεκριμένες προβλέψεις και επιλογές του προϋπολογισμού, υποστηρίζοντας ότι:

Καταγράφεται δυσανάλογη ενίσχυση εξωτερικών συνεργασιών και υπηρεσιών, με ενδεικτική αναφορά σε έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες ύψους 246.569 ευρώ, την ώρα που –κατά την ανακοίνωση– βασικές ανάγκες των πολιτών παραμένουν ακάλυπτες.

Τα κονδύλια για τη σύνταξη μελετών χαρακτηρίζονται περιορισμένα, με αποτέλεσμα –όπως υποστηρίζεται– ο Δήμος να στερείται τη δυνατότητα ένταξης σε νέα χρηματοδοτικά προγράμματα και οι υποδομές να οδηγούνται σε στασιμότητα.

Επισημαίνεται χαμηλή απορροφητικότητα σε χρηματοδοτούμενα έργα, με την αντιπολίτευση να τονίζει ότι έργα που έχουν εξαγγελθεί εδώ και χρόνια παραμένουν στάσιμα και ότι δεν υπάρχει καθαρή εικόνα για το ποια έργα έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί.

Γίνεται λόγος για συνέχιση της απαξίωσης της δημοτικής περιουσίας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη διατήρηση των Δημοτικών Σφαγείων σε καθεστώς αδράνειας, παρά το ότι –σύμφωνα με την ανακοίνωση– θα μπορούσαν να αποτελέσουν παραγωγική υποδομή για την περιοχή.

«Χωρίς όραμα και προτεραιότητες»

Η ανακοίνωση καταλήγει ότι ο προϋπολογισμός του 2026 δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας του Ερυμάνθου και ότι «κοιτάζει στο παρελθόν», την ώρα που ο Δήμος –όπως αναφέρεται– έχει ανάγκη από σχέδιο, τόλμη και επιλογές με αναπτυξιακή κατεύθυνση.

Την ανακοίνωση υπογράφει, για τη μείζονα αντιπολίτευση, ο Διαμαντής Κανελλόπουλος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:02 Μήλος: «Βγαίνουν προεγκρίσεις ακόμη και σε NATURA» – Ο δήμαρχος δείχνει “παραθυράκια” και ζητά φρένο στην οικοδομική πίεση γύρω από το Σαρακήνικο
13:48 Μιχαηλίδου για στεγαστικό: «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» από τον Μάιο με επιδότηση έως 36.000 ευρώ – Στόχος να ανοίξουν 20.000 κλειστά σπίτια
13:44 Champions League: Ξανά με Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός για τη φάση των πλέι-οφ
13:35 ΒΙΟΛΑΝΤΑ: Εισαγγελική εντολή για διπλή έρευνα – Σωληνώσεις προπανίου και άδειες, έλεγχοι στο στόχαστρο της ΔΑΕΕ
13:31 Δημοσκόπηση Opinion Poll: Η βάση του ΠΑΣΟΚ «δείχνει» συνεργασίες και ζητά καθαρό “όχι” στη ΝΔ – Πίεση για ψήφισμα στο συνέδριο
13:27 48ωρη απεργία ταξί στην Αττική στις 3-4 Φεβρουαρίου: Συγκέντρωση στο ΣΑΤΑ και πορεία στο Μαξίμου
13:24 Κύπρος: Συναγερμός στην Εθνική Φρουρά – Αγνοείται ποσότητα 13 κιλών ΤΝΤ μετά από άσκηση στο πεδίο βολής Καλού Χωριού
13:20 Η ΝΕΠ συλλυπητήρια για Πέτρο Καθρέπτα
13:17 ΕΛΣΤΑΤ: Σταθερό το μισθολογικό χάσμα ανδρών-γυναικών στην Ελλάδα – 13,4% το 2024, «ψαλίδα» πάνω από 25% σε Ενημέρωση-Επικοινωνία
13:08 Συναγερμός στον Αλφειό: Εντοπίστηκαν πάνω από 10 νεκρά πρόβατα σε προχωρημένη αποσύνθεση – Aυτοψία από την Κτηνιατρική ΦΩΤΟ
13:07 ΙΟΠ: Συλληπητήρια για τον Πέτρο Καθρέπτα
13:03 Θρήνος στον Έβρο: Αιφνίδιος θάνατος 5χρονου – Αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας
13:01 Και επίσημα Παπουτσής στον Αρη Πατρών
13:00 Συστήνεται νέος Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Αχαΐας: «Παναχαϊκός» και όχι κομματικός
12:56 Τρίκαλα: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στην Ελένη Κατσαρού, θύμα της έκρηξης στη «Βιολάντα»
12:55 Δύσκολες αποστολές για Ερμή και Ολυμπιάδα
12:50 Κύπρος: «Εξαφανίστηκαν» 30 κιλά TNT σε πεδίο βολής
12:48 Προς 9-13 Φεβρουαρίου το Ανώτατο Συμβούλιο στην Άγκυρα: «Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν πριν τις 16/2
12:45 Πατέρας 17χρονης για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη: «Την χτύπησαν μπροστά σε κόσμο – κανείς δεν έκανε τίποτα»
12:42 Αργεντινή: Κήρυξη έκτακτης ανάγκης λόγω των δασικών πυρκαγιών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ