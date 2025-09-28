«Ψηφιακά υδρόμετρα»: Αρωμα σκανδάλου 300 εκατ. ευρώ από τους Δήμους ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Τα σκάνδαλα που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα φαίνεται πως δεν έχουν τέλος, σύμφωνα με δημοσίευμα των «Νέων» και του toedolio5.gr. Η τελευταία υπόθεση που, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει μπει στο μικροσκόπιο της Γενικής Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι, αφορά την προμήθεια «ψηφιακών υδρομέτρων» από τους δήμους.

Η υπόθεση αυτή, αν και άγνωστη στο ευρύ κοινό, ενδέχεται να εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαφθοράς, με ζημία που πιθανώς υπερβαίνει τα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήδη ερευνά πιθανές καταχρήσεις κοινοτικών κονδυλίων –όπως για έργα ανακύκλωσης– έρχεται στο φως μια νέα υπόθεση που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η δικογραφία που, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει σχηματιστεί για τα «ψηφιακά υδρόμετρα», εξετάζει ενδεχόμενη κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων, καθώς οι συγκεκριμένες προμήθειες χρηματοδοτήθηκαν από προγράμματα ΕΣΠΑ.

Τα ψηφιακά υδρόμετρα –που καταγράφουν ηλεκτρονικά την κατανάλωση νερού και εντοπίζουν διαρροές– είναι χρήσιμο εργαλείο σε μια περίοδο που η Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας.

Ωστόσο, οι μέχρι στιγμής έρευνες φέρονται να έχουν εντοπίσει υπερκοστολόγηση-μαμούθ: ενώ η εμπορική τους τιμή δεν ξεπερνά τα 30 ευρώ, αρκετοί δήμοι τα αγόραζαν σε τιμές 250-300 ευρώ – δηλαδή σχεδόν δεκαπλάσια.

Οι προμήθειες αυτές φαίνεται πως ξέφυγαν από κάθε έλεγχο, καθώς έγιναν μέσω απευθείας αναθέσεων μικρών ποσών (30.000-40.000 ευρώ), οι οποίες δεν περνούσαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Με τον τρόπο αυτό, πολλοί δήμοι προχώρησαν σε συνεχείς παραγγελίες χωρίς ουσιαστικό έλεγχο – πρακτική που, όπως φαίνεται, συνεχίζεται ακόμη και σήμερα.

Παρότι δεν έχει ακόμη υπολογιστεί το συνολικό ύψος της ζημίας, ανεπίσημες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ποσά που ενδέχεται να ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Τα Νέα», η υπόθεση φαίνεται να αφορά περίπου τους μισούς δήμους της χώρας.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζεται και οι εξελίξεις ίσως είναι καταιγιστικές.

