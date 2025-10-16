Ψηφιακό σινιάλο

Στην εποχή προ social media, η πιο διαδεδομένη μέθοδος για να ενημερώσουμε «τον απέναντι» να αποφύγει τον έλεγχο της Τροχαίας ήταν η χρήση των φώτων μεγάλης σκάλας με σινιάλο ως προειδοποίηση. Εδώ και καιρό, έγινε μόδα η δημιουργία ομάδων στο facebook ή στο Viber, οι οποίες σε live χρόνο στήνουν μπλόκο στους ελέγχους της Τροχαίας.

Αξίζει το ρίσκο; Αλήθεια, ποιον προστατεύουμε; Τον μεθυσμένο οδηγό που γλύτωσε το αλκοτέστ; Τον ανασφάλιστο που θα προκαλέσει αύριο τροχαίο; Ή μήπως εκείνον που τρέχει με 150 στην εθνική, αδιαφορώντας για τον απέναντι που επιστρέφει σπίτι του; Αυτές οι ομάδες δεν είναι «επανάσταση». Είναι επικίνδυνες.

