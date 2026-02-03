Πυραυλική επίθεση στο Κίεβο και άλλες πόλεις της Ουκρανίας: Ισχυρές εκρήξεις και ζημιές σε κτίρια

Ρωσική επίθεση στο Κίεβο και άλλες Ουκρανικές πόλεις λίγες ώρες πριν από την επανέναρξη των τριμερών διαπραγματεύσεων σε Άμπου Ντάμπι

Πυραυλική επίθεση στο Κίεβο και άλλες πόλεις της Ουκρανίας: Ισχυρές εκρήξεις και ζημιές σε κτίρια
03 Φεβ. 2026 7:59
Το Κίεβο δέχθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης μαζική πυραυλική και drone επίθεση από ρωσικές δυνάμεις, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές της πόλης, ενώ καταγράφηκαν ζημιές σε πολλαπλά κτίρια.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, Τιμούρ Τκατσένκο, επλήγησαν κυρίως περιοχές ανατολικά του ποταμού Δνείπερου, με βλάβες σε κατοικίες, εκπαιδευτικό ίδρυμα και εμπορικό κτίριο. Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο κάλεσε άμεσα ιατρικές ομάδες στις πληγείσες συνοικίες για παροχή βοήθειας.

Παράλληλα, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Χάρκοβο, δέχθηκε επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ παρόμοιες επιθέσεις αναφέρθηκαν στην περιφέρεια Ντνιεπροπετρόφσκ και στην περιοχή Ζαπορίζια, όπου ενεργοποιήθηκαν αντιαεροπορικές μονάδες.

Η επίθεση έλαβε χώρα εν μέσω ακραίων καιρικών συνθηκών, με θερμοκρασίες που έφτασαν κοντά στους -20 βαθμούς Κελσίου, και ακολούθησε μια σύντομη παύση σε πλήγματα κατά μεγάλων πόλεων και ενεργειακής υποδομής, η οποία είχε συμφωνηθεί κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, η Μόσχα επιβεβαίωσε ότι νέος γύρος τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ θα διεξαχθεί στις 4 και 5 Φεβρουαρίου στο Άμπου Ντάμπι, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Οι διαπραγματεύσεις είχαν αρχικά προγραμματιστεί για το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αλλά αναβλήθηκαν για λόγους χρονοδιαγράμματος.

