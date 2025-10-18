Πύργος: Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λαμπαούνας – Ο έμπορος που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή στην αγορά της Ηλείας

Η κοινωνία του Πύργου αποχαιρετά έναν από τους ανθρώπους που συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του εμπορικού της χαρακτήρα. Ο Βασίλης Λαμπαούνας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα όνομα συνώνυμο με την ποιότητα, την εργατικότητα και την επιχειρηματική πρωτοπορία.

Ξεκίνησε τη δραστηριότητά του στον χώρο του εμπορίου από ένα μικρό κατάστημα στην οδό Αιόλου, καταφέρνοντας με επιμονή και διορατικότητα να αναπτύξει την επιχείρησή του και να τη μεταφέρει στο κέντρο του Πύργου, στον πεζόδρομο της 28ης Οκτωβρίου, δίπλα από την κεντρική πλατεία.

Εκεί δημιούργησε ένα κατάστημα με έπιπλα και είδη προικός, το οποίο με τα χρόνια εξελίχθηκε σε πολυώροφο πολυκατάστημα με έπιπλα, χαλιά, υφάσματα και είδη σπιτιού, που σήμερα συνεχίζουν τα παιδιά του, τιμώντας την πορεία και το έργο του.

Ο Βασίλης Λαμπαούνας υπήρξε επίσης πρώτος εξάδελφος του Θεόδωρου Λαμπαούνα, ενός ακόμη πρωτοπόρου εμπόρου της πόλης, που διατηρούσε για περισσότερες από πέντε δεκαετίες κατάστημα ηλεκτρικών και λευκών ειδών στη συμβολή των οδών Σισίνη και Κρεστενίτου, κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο.

Η απώλεια του Βασίλη Λαμπαούνα αφήνει ένα μεγάλο κενό στην τοπική κοινωνία και τον εμπορικό κόσμο της Ηλείας, αλλά και μια παρακαταθήκη ήθους και δημιουργίας που θα μείνει ζωντανή μέσα από το έργο και την οικογένειά του.

