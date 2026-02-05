Πύργος: Σοβαρές πλημμύρες από τη νεροποντή – Απεγκλωβισμός οικογένειας από σπίτι ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Έντονα προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή νεροποντή που έπληξε νωρίτερα τον Πύργο, με πλημμυρικά φαινόμενα να καταγράφονται σε αρκετές γειτονιές της πόλης. Οι μεγάλες ποσότητες νερού δημιούργησαν δυσκολίες τόσο σε κεντρικούς δρόμους όσο και σε κατοικημένες περιοχές, ενώ πλημμύρισαν και προαύλια σχολικών μονάδων.

Ιδιαίτερα σοβαρή ήταν η κατάσταση στην οδό Παπαγεωργίου, όπου το ύψος του νερού ξεπέρασε το μισό μέτρο, οδηγώντας σε επιχείρηση απεγκλωβισμού οικογένειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύργου.

Οι πυροσβέστες μετέφεραν με ασφάλεια τους ενοίκους — καθώς και το κατοικίδιό τους — εκτός της πλημμυρισμένης οικίας, καθώς η απομάκρυνσή τους χωρίς βοήθεια ήταν αδύνατη.

Οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας, ενώ συνεχίζονται οι παρεμβάσεις όπου απαιτείται, λόγω των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί σε διάφορα σημεία της περιοχής.

Πηγή: patrisnews.com

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



