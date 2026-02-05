Πύργος: Σοβαρές πλημμύρες από τη νεροποντή – Απεγκλωβισμός οικογένειας από σπίτι ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στον Πύργο, με δρόμους και αυλές σχολείων να καλύπτονται από νερά. Σε μία περίπτωση χρειάστηκε επέμβαση της Πυροσβεστικής για απεγκλωβισμό οικογένειας.

05 Φεβ. 2026 13:22
Pelop News

Έντονα προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή νεροποντή που έπληξε νωρίτερα τον Πύργο, με πλημμυρικά φαινόμενα να καταγράφονται σε αρκετές γειτονιές της πόλης. Οι μεγάλες ποσότητες νερού δημιούργησαν δυσκολίες τόσο σε κεντρικούς δρόμους όσο και σε κατοικημένες περιοχές, ενώ πλημμύρισαν και προαύλια σχολικών μονάδων.

Ιδιαίτερα σοβαρή ήταν η κατάσταση στην οδό Παπαγεωργίου, όπου το ύψος του νερού ξεπέρασε το μισό μέτρο, οδηγώντας σε επιχείρηση απεγκλωβισμού οικογένειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύργου.

Πύργος: Σοβαρές πλημμύρες από τη νεροποντή - Απεγκλωβισμός οικογένειας από σπίτι ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ Πύργος: Σοβαρές πλημμύρες από τη νεροποντή - Απεγκλωβισμός οικογένειας από σπίτι ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Οι πυροσβέστες μετέφεραν με ασφάλεια τους ενοίκους — καθώς και το κατοικίδιό τους — εκτός της πλημμυρισμένης οικίας, καθώς η απομάκρυνσή τους χωρίς βοήθεια ήταν αδύνατη.

Οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας, ενώ συνεχίζονται οι παρεμβάσεις όπου απαιτείται, λόγω των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί σε διάφορα σημεία της περιοχής.

Πηγή: patrisnews.com

