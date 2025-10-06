Πύργος: «Βρέχει» σοβάδες! Μεγάλη η ανησυχία και ο κίνδυνος ΦΩΤΟ

Περίοικοι διαμαρτύρονται για την «κατάσταση»

Πύργος: «Βρέχει» σοβάδες! Μεγάλη η ανησυχία και ο κίνδυνος ΦΩΤΟ
06 Οκτ. 2025 20:11
Pelop News

Πολλά τα προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών στην πόλη του Πύργου.

Πάτρα: «Εγινε… Βενετία η Ανω Οβρυά» – Τι καταγγέλουν κάτοικοι

Σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης, στην πλατεία Τάκη Δόξα (Δικαστηρίων), καταγράφηκε πτώση σοβάδων από μπαλκόνι πολυκατοικίας χωρίς, ευτυχώς, να υπάρξει κάποιος τραυματισμός…

Περίοικοι πάντως διαμαρτύρονται για την «κατάσταση» που βρίσκονται συγκεκριμένα τμήματα της πολυκατοικίας τονίζοντας στο iliaenimerosi.gr πως το σημερινό (6/10) περιστατικό είναι το 3ο που καταγράφεται μέσα στους δυο τελευταίους μήνες…

«Η πτώση σοβάδων από πολυκατοικία είναι ένα επικίνδυνο φαινόμενο που απειλεί την ασφάλεια των διερχομένων και των ενοίκων καθιστώντας αναγκαία την άμεση επισκευή της πρόσοψης για λόγους ασφαλείας και αισθητικής. Οι ιδιοκτήτες είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνοι και η Εποπτική Αρχή μπορεί να επιβάλει πρόστιμα και να διατάξει τις επισκευές με δαπάνες του ιδιοκτήτη…» αναφέρουν οι περίοικοι.

Σημειώνεται πως τα περιστατικά με πτώσεις σοβάδων από τα μπαλκόνια συνεχώς πληθαίνουν θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές ανθρώπων, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του πρόσφατου παρελθόντος την τραγωδία με τον θάνατο ενός 59χρονου στην Πάτρα από πτώση μαρμάρου από μπαλκόνι…

 

Πύργος: «Βρέχει» σοβάδες! Μεγάλη η ανησυχία και ο κίνδυνος ΦΩΤΟ Πύργος: «Βρέχει» σοβάδες! Μεγάλη η ανησυχία και ο κίνδυνος ΦΩΤΟ

Πύργος: «Βρέχει» σοβάδες! Μεγάλη η ανησυχία και ο κίνδυνος ΦΩΤΟ Πύργος: «Βρέχει» σοβάδες! Μεγάλη η ανησυχία και ο κίνδυνος ΦΩΤΟ Πύργος: «Βρέχει» σοβάδες! Μεγάλη η ανησυχία και ο κίνδυνος ΦΩΤΟ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:11 Έρευνα DATA Consultants για το IONIAN: Δυσαρέσκεια για τη διαχείριση της κρίσης των πυρκαγιών στην Αχαϊα
21:09 Πέθανε ο «κουρτινάκιας», εμβληματικός φίλαθλος της Παναχαϊκής ΦΩΤΟ
21:00 Αιγιάλεια: Στην τελική ευθεία το καταφύγιο ζώων
20:47 Ρωσία: Στην Ουκρανία πολεμούν για λογαριασμό της 5.000 Κουβανοί!
20:40 Στην Αττική άνοιξαν οι ουρανοί! Ισχυρές καταιγίδες σε περιοχές Πελοποννήσου, Εύβοιας, Χανίων, Σάμου, Χίου, Σκιάθου
20:39 Αεροπορικό πλήγμα στον Λίβανο, το Ισραήλ δηλώνει ότι σκότωσε στέλεχος της Χεζμπολάχ
20:30 Οι άθλιοι της Πάτρας το 2025
20:26 Μεγάλη έρευνα της Data Consultants στο ΙΟΝΙΑΝ TV: Δείτε ΖΩΝΤΑΝΑ το κεντρικό δελτίο ειδήσεων
20:21 Πέθανε ο αγωνιστής Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου, συνδεόταν με στενή φιλία με τον αείμνηστο Νίκο Τεμπονέρα ΦΩΤΟ
20:12 Α’ Κατηγορία: O Διαγόρας άφησε στα κρύα του λουτρού τον Ατρόμητο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
20:11 Πύργος: «Βρέχει» σοβάδες! Μεγάλη η ανησυχία και ο κίνδυνος ΦΩΤΟ
20:00 Πάτρα: «Εγινε… Βενετία η Ανω Οβρυά» – Τι καταγγέλουν κάτοικοι
19:58 «Μπροστά στα μάτια μας εξελίσσεται μια γενοκτονία» η Γκρέτα Τούνμπεργκ από την Αθήνα ΒΙΝΤΕΟ
19:45 Τα δεδομένα για το διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Μεσσηνία
19:35 Αυτά είναι τα στοιχεία του άνδρα που βρέθηκε νεκρός στη Χαλκίδα κάτω από την Υψηλή Γέφυρα ΒΙΝΤΕΟ
19:31 Στρατηγική επένδυση στην ΕΑΣ Αιγίου
19:19 Αιγαίο: Ένταση με παραβάσεις και παραβίαση από τουρκικά οπλισμένα F-16, ένα UAV και ένα ATR-72
19:07 Το «δώρο» Βρούτση στον Ντούσκο για την αναβάθμιση της Κωπηλασίας
19:00 Τα δέκα χρόνια κρίσης μάς διόρθωσαν; Οχι
18:57 Η αποκάλυψη της Σμαράγδας Καρύδη για το «Παρα πέντε»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 6/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ