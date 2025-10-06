Πύργος: «Βρέχει» σοβάδες! Μεγάλη η ανησυχία και ο κίνδυνος ΦΩΤΟ

Πολλά τα προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών στην πόλη του Πύργου.

Πάτρα: «Εγινε… Βενετία η Ανω Οβρυά» – Τι καταγγέλουν κάτοικοι

Σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης, στην πλατεία Τάκη Δόξα (Δικαστηρίων), καταγράφηκε πτώση σοβάδων από μπαλκόνι πολυκατοικίας χωρίς, ευτυχώς, να υπάρξει κάποιος τραυματισμός…

Περίοικοι πάντως διαμαρτύρονται για την «κατάσταση» που βρίσκονται συγκεκριμένα τμήματα της πολυκατοικίας τονίζοντας στο iliaenimerosi.gr πως το σημερινό (6/10) περιστατικό είναι το 3ο που καταγράφεται μέσα στους δυο τελευταίους μήνες…

«Η πτώση σοβάδων από πολυκατοικία είναι ένα επικίνδυνο φαινόμενο που απειλεί την ασφάλεια των διερχομένων και των ενοίκων καθιστώντας αναγκαία την άμεση επισκευή της πρόσοψης για λόγους ασφαλείας και αισθητικής. Οι ιδιοκτήτες είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνοι και η Εποπτική Αρχή μπορεί να επιβάλει πρόστιμα και να διατάξει τις επισκευές με δαπάνες του ιδιοκτήτη…» αναφέρουν οι περίοικοι.

Σημειώνεται πως τα περιστατικά με πτώσεις σοβάδων από τα μπαλκόνια συνεχώς πληθαίνουν θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές ανθρώπων, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του πρόσφατου παρελθόντος την τραγωδία με τον θάνατο ενός 59χρονου στην Πάτρα από πτώση μαρμάρου από μπαλκόνι…

