Πυροβολισμοί κατά διπλωματών στη Δυτική Όχθη-Πανικός στην Τζενίν από ισραηλινή στρατιωτική δύναμη

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σήμερα (21 Μαΐου 2025) στην Τζενίν της Δυτικής Όχθης, όταν ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ προς την κατεύθυνση αντιπροσωπείας ξένων διπλωματών, που πραγματοποιούσαν επίσημη επίσκεψη στην περιοχή. Το περιστατικό κατέγραψαν τηλεοπτικά συνεργεία που συνόδευαν την αποστολή.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, περίπου 30 διπλωμάτες – πρέσβεις και πρόξενοι από ευρωπαϊκές και άλλες χώρες, όπως η Κίνα, η Τουρκία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, το Μεξικό και κράτη της Ε.Ε. – συμμετείχαν στην αποστολή, που είχε οργανώσει η Παλαιστινιακή Αρχή. Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, στρατιώτες του Ισραήλ φαίνονται να σημαδεύουν την ομάδα με όπλα, ενώ λίγο μετά ακούγονται πυροβολισμοί και οι διπλωμάτες τρέχουν προς τα οχήματά τους.

Israeli soldiers opened fire at a delegation of foreign diplomats, including around 30 ambassadors and consuls, who were visiting the Jenin area. https://t.co/CDe96brrKo pic.twitter.com/rr8zNbknG3

— Clash Report (@clashreport) May 21, 2025