Πυροβολισμοί σε είσοδο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη

Δυο άτομα που επέβαιναν σε μηχανή, άνοιξα πύρ σε πολυκατοικία, στην Ηλιούπολη.

25 Σεπ. 2025 10:40
Pelop News

Πυρ κατά πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, σήμερα τα ξημερώματα Πέμπτη 25/09/2025, με αγνώστους να πυροβολούν.

Σύμφωνα με το Action24, ένας ή δύο δράστες, που επέβαιναν σε μία μοτοσικλέτα, φέρεται πως πυροβόλησαν στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν τρεις οπές, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σημείο δύο κάλυκες, μια βολίδα και ένα φυσίγγιο.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών είναι σε εξέλιξη.
