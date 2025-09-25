Πυροβολισμοί σε είσοδο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη

Πυρ κατά πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, σήμερα τα ξημερώματα Πέμπτη 25/09/2025, με αγνώστους να πυροβολούν.

Σύμφωνα με το Action24, ένας ή δύο δράστες, που επέβαιναν σε μία μοτοσικλέτα, φέρεται πως πυροβόλησαν στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν τρεις οπές, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σημείο δύο κάλυκες, μια βολίδα και ένα φυσίγγιο.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών είναι σε εξέλιξη.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



