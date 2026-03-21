«Ραγιάς δεν ήμουν ούτε είμαι ούτε θα γίνω όπως εσύ !!!», ξέσπασμα Πλακιά και οργίλη απάντηση σε ανώνυμο χρήστη των social

«Όποιος στη δίκη προσπαθήσει να σπιλώσει την μνήμη των παιδιών μου με ψέματα και παραμύθια, θα ισοπεδωθεί»

21 Μαρ. 2026 16:29
Με με οργίλη ανάρτηση-απάντηση, ο Νίκος Πλακιάς λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η δίκη των Τεμπών, διαμηνύει ότι όποιος προσπαθήσει να σπιλώσει την μνήμη των παιδιών του με ψέματα και παραμύθια, «θα ισοπεδωθεί, όποιος και να είναι».

Απαντά επίσης στις θεωρίες συνωμοσίας που έχουν αναπτυχθεί ενόψει της δίκης της Δευτέρας και διερωτάται: «Δηλαδή όσοι συγγενείς δεν πιστέψαμε στα λαθρεμπορία στα παράνομα φορτία και στα παραμύθια είμαστε γελοίοι;»

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας ανώνυμος χρήστης του τουίτερ με το ψευδώνυμο Βαλ Καμεϊνι @_Kalashnikov_1 εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του Νίκου Πλακιά, με αφορμή ένα σχόλιο που έκανε στα σόσιαλ για άλλο χρήστη. «Μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς για το τι εστί Γκιαουρης ραγιάς ψηφοφόρος δεξιάς @PlakiasNikos. Καμιά δικαιολογία δεν έχει μετά από αυτό το τουι Ξεφτιλο@@@@α» έγραψε.

Ο Νίκος Πλακιάς απάντησε οργισμένος τα εξής:

«Ραγιάς δεν ήμουν ούτε είμαι ούτε θα γίνω όπως εσύ !!! Ένα δειλό ανθρωπάκι που κρύβεται πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ.

Αυτό είναι να είσαι ραγιάς !!! Να ντρέπεσαι να βγαίνεις και να τα λες με ονοματεπώνυμο.

Με μάσκα βγαίνανε οι δωσίλογοι παλιά και οι ρουφιάνοι τώρα .

Για το συγκεκριμένο θέμα που σχολιάζεις διάβασε πάλι την ανάρτηση της Ντόλκα πήγαινε εκεί που λέει για τα baby oil και ότι όσοι πιστεύουν σε αυτά ότι είναι ΓΕΛΟΙΟΙ .

Δηλαδή όσοι συγγενείς δεν πιστέψαμε στα λαθρεμπορία στα παράνομα φορτία και στα παραμύθια είμαστε γελοίοι .

Όπου baby oil είναι τα έλαια σιλικόνης .

Η συγκεκριμένη δεν έχασε το παιδί της ούτε από τα baby oil ούτε από τις πούδρες ( χημικοί διαλύτες ) που αναφέρει .

Και ούτε αναφέρθηκε νομικά ποτέ στον μηχανισμό θανάτου της κόρης της ,
μιας και δεν υπάρχει καμμία μήνυση σχετικά με αυτόν .

Αντιθετα ασχολήθηκε συνέχεια με την φωτιά και με τις πούδρες ( χημικοί διαλύτες ).

Απο την φωτιά χάθηκαν άλλα παιδιά και είμαστε εδώ εμείς οι γονείς αυτών να τα υπερασπιστούμε και

να τα κλάψουμε και να ψάξουμε την αλήθεια και το γιατί !!!

Είμαι εδώ όρθιος !!!

Σακατεμένος αλλά όρθιος !!!!

Και όποιος πλέον ξεκινώντας η δίκη βρεθεί μπροστά μου και προσπαθήσει να σπιλώσει την μνήμη των παιδιών μου με ψέμματα και παραμύθια,όποιος και να είναι, θα ισοπεδωθεί .

Ο καθένας θα υπερασπιστεί τον συγγενή του όπως αυτός θέλει και επιθυμεί.

Εάν ακούσω ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ!!! δηλαδή τα παιδιά μου !!! και όχι το παιδί μου !!! Τελείωσε εκείνη την στιγμή .

Χαιρετίσματα και τα λέμε όταν πάψεις να είσαι ραγιάς και ρουφιάνος .

Και που είσαι ;

Εμείς εδώ στα μέρη μου ακόμα τους ρουφιάνους τους πετροβολούν».
