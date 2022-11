Ράιαν Ρέινολντς: Το «Spirited» είναι η ακριβότερη χριστουγεννιάτικη ταινία όλων των εποχών

Για πρώτη φορά παρουσιάζεται μία διαφορετική εκδοχή της διαχρονικής νουβέλας με τον Εμπενίζερ Σκρουτζ, ο οποίος θα ονομάζεται Κλιντ Μπριγκζ (Ρέινολντς) να είναι εκείνος που εξετάζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του Φαντάσματος των Χριστουγέννων (Φέρελ).Το «Spirited» αφηγείται την κλασική «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» του Καρόλου Ντίκενς αλλά… από την ανάποδη.

Εκτός όμως από το ανατρεπτικό σενάριο, αίσθηση προκάλεσε και το κόστος αυτής της παραγωγής, αφού σύμφωνα με το Slash Films ο προϋπολογισμός άγγιξε τα 75 εκατομμύρια δολάρια και γίνεται η ακριβότερη παραγωγή χριστουγεννιάτικης ταινίας στην ιστορία του κινηματογράφου.

Δειτε το τρέιλερ

Το υπέρογκο ποσό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αποδίδεται κυρίως στην εντυπωσιακή μουσική επένδυση του φιλμ. Τη σκηνοθεσία του «Spirited» αναλαμβάνει ο Σον Άντερς, ενώ το σενάριο ο Τζον Μόρις.

Εκτός από τους δύο βασικούς ήρωες της ιστορίας, Ρέινολντς και Φέρελ, στην ταινία θα πρωταγωνιστήσουν ακόμη οι: Σουνίτα Μάνι, Έιμι Καρέρο, Οκτάβια Σπένσερ. Πι Τζέι Μπερν, Πάτρικ Πέιτζ και Τζεν Τούλοκ.

*I'm legally obligated to post this. #Spirited on @AppleTVPlus pic.twitter.com/cN63ksDgvw

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) November 7, 2022