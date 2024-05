Ραϊσί: Εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανοί στους δρόμους της Τεχεράνης για την κηδεία του ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανοί βρίσκονται στους δρόμους της Τεχεράνης, για να αποχαιρετήσουν τον πρόεδρο Εμπραχίμ Ραϊσί, ο οποίος σκοτώθηκε από τη συντριβή του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε.

Κρατώντας πορτρέτα του εκλιπόντα προέδρου και ιρανικές σημαίες, το πλήθος συγκεντρώθηκε γύρω από το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, φωνάζοντας συνθήματα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ηγήθηκε της προσευχής στην εξόδιο ακολουθία για τον Ραϊσί και τους επτά άλλους ανθρώπους, τα φέρετρα των οποιών ήταν σκεπασμένα με την ιρανική σημαία. «Ω Αλλάχ, μόνο καλό είδαμε από αυτόν», είπε ο Χαμενεΐ στη διάρκεια της προσευχής, ενώ ο εκτελών χρέη προσωρινού προέδρου, Μοχάμαντ Μοχμπέρ, που στεκόταν δίπλα, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Στη συνέχεια, ο κόσμος μετέφερε τα φέρετρα στους ώμους του φωνάζοντας «Θάνατος στους Αμερικανούς» και τα φόρτωσε σε ένα ρυμουλκούμενο όχημα, για να ακολουθήσει πομπή στο κέντρο της Τεχεράνης προς την πλατεία Αζάντι, εκεί που ο Ραϊσί συνήθιζε να μιλάει στο παρελθόν, απευθυνόμενος στους Ιρανούς πολίτες.

Παρόντες στην τελετή ήταν κορυφαίοι ηγέτες των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, καθώς και ο ηγέτης της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος διατηρεί στενές σχέσεις με την ιρανική κυβέρνηση.

«Έρχομαι στο όνομα του παλαιστινιακού λαού, στο όνομα των αντιστασιακών φατριών της Γάζας… για να εκφράσω τα συλλυπητήριά μας», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Χανίγια, ο οποίος περιέγραψε και την τελευταία του συνάντηση με τον Ραϊσί, στη διάρκεια της οποίας ο Ιρανός πρόεδρος τόνισε πως «το παλαιστινιακό παραμένει το βασικό ζήτημα του μουσουλμανικού κόσμου», ο οποίος «πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στους Παλαιστίνιους για την απελευθέρωση της γης τους».

Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Ραϊσί αποκάλεσε την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ «σεισμό στην καρδιά της σιωνιστικής οντότητας».

Στη λειτουργία δήλωσε, ακόμα, παρών ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν, ο δεύτερος στην ιεραρχία της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ και εκπρόσωποι από την Τουρκία, τη Ρωσία και το Ιράκ.

Σύμφωνα με το protothema, η σημερινή ημέρα έχει κηρυχθεί αργία και οι κάτοικοι της Τεχεράνης έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα μηνύματα που τους καλούσαν «να παραστούν στην κηδεία του μάρτυρα» Ραϊσί. Επιπλέον, οι ιρανικές αρχές έχουν κηρύξει πενθήμερο πένθος σε όλη τη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι οι τελετές για την κηδεία του Ραϊσί ξεκίνησαν χθες από την Ταμπρίζ και μέσα στη μέρα οι σοροί μεταφέρθηκαν στην πόλη Κομ του κεντρικού Ιράν, η οποία φιλοξενεί ένα από τα σεβαστά ιερά και θρησκευτικά σεμινάρια, όπου σπούδασε ο Ραΐσι. Πλήθος κόσμου βρέθηκε και στις δύο πόλεις προκειμένου να θρηνήσει.

Αύριο Πέμπτη η σορός του Ιρανού προέδρου θα μεταφερθεί στη γενέτειρά του, Mashhad, στο βορειοανατολικό Ιράν για ταφή στο σεβαστό ιερό του Ιμάμ Ρεζά.

