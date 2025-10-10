Ρεκόρ εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας στο πρώτο εξάμηνο του 2025

Καθοριστική η συμβολή του ΑΔΜΗΕ στην ενίσχυση του εξαγωγικού προφίλ της χώρας

Ρεκόρ εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας στο πρώτο εξάμηνο του 2025
10 Οκτ. 2025 16:14
Pelop News

Ιστορικό υψηλό κατέγραψαν οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Σύμφωνα με πιστοποιημένα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, το εξαγωγικό ισοζύγιο της χώρας διευρύνθηκε από 22 GWh για το σύνολο του 2024 σε 571 GWh για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025. Επιπλέον, τα εμπορικά προγράμματα εξαγωγών για την ίδια περίοδο, σημείωσαν νέο ιστορικό ρεκόρ.

Ο ΑΔΜΗΕ συνεισφέρει ουσιαστικά στην μετατροπή της Ελλάδας σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας, υλοποιώντας έργα εγχώριων και διεθνών διασυνδέσεων που υποστηρίζουν την αυξανόμενη διείσδυση νέων μονάδων ΑΠΕ και επεκτείνουν τα περιθώρια ενεργειακών ανταλλαγών με γειτονικά κράτη.

Το επενδυτικό πρόγραμμα του Διαχειριστή, ύψους 6 δισ. ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας, σχεδιάζεται με γνώμονα την ασφαλή ενσωμάτωση περισσότερης πράσινης ενέργειας και τη συνεχή ενίσχυση του εξαγωγικού προφίλ της χώρας, σύμφωνα με την εθνική ενεργειακή στρατηγική. Μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2025, ο ΑΔΜΗΕ ηλέκτρισε 827 MW νέων μονάδων ΑΠΕ με τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ στο ηλεκτρικό σύστημα να ξεπερνά πλέον τα 16 GW.

Υπενθυμίζεται ότι το 2024, η Ελλάδα μετατράπηκε  για πρώτη φορά σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρισμού, ανατρέποντας μία παράδοση δεκαετιών με εισαγωγικό ισοζύγιο. Η διεύρυνση των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας σηματοδοτεί την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας της χώρας και προσφέρει σημαντικά οφέλη  για την εθνική οικονομία, καθώς κατά την περασμένη χρονιά το πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας που εξήγαγε η χώρα στην ευρωπαϊκή αγορά, μέσω των διεθνών διασυνδέσεων, ευνόησε το εθνικό εμπορικό ισοζύγιο.

 
