Ρεκόρ θετικών ροών εργασίας το 2025

Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η αγορά εργασίας στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Ειδικότερα η έκθεση καταγράφει αύξηση των θέσεων πλήρους απασχόλησης, μείωση της ανεργίας και σημαντική συρρίκνωση των κενών θέσεων εργασίας.

Η θετική αυτή τάση συνδέεται με την ενισχυμένη συμμόρφωση σε εργασιακούς κανόνες μέσω της ψηφιακής κάρτας, που οδηγεί τις επιχειρήσεις σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.

Αύξηση προσλήψεων

Ειδικότερα σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το β’ τρίμηνο του 2025 οι θέσεις πλήρους απασχόλησης αυξήθηκαν κατά 2,3% σε σχέση με το 2024, ενώ η μερική απασχόληση υποχώρησε κατά 11,4%.

Η Eurostat καταγράφει τη μερική απασχόληση στο 5,7%, από τα χαμηλότερα στην Ευρωζώνη, έναντι 18,7% στην ΕΕ.

Το ισοζύγιο ροών μισθωτής εργασίας ήταν θετικό, με 340.572 νέες θέσεις το α’ εξάμηνο, εκ των οποίων το 57,3% αφορά πλήρη απασχόληση.

Οι κλάδοι της εστίασης, των καταλυμάτων και του λιανικού εμπορίου πρωταγωνίστησαν, με τον τουρισμό και το εμπόριο να παραμένουν κινητήριοι μοχλοί.

Μείωση ανεργίας

Οι κενές θέσεις εργασίας μειώθηκαν κατά 34,4% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τις 35.286 το β’ τρίμηνο, με τις μεγαλύτερες ανάγκες να εντοπίζονται στη δημόσια διοίκηση, την υγεία και τη μεταποίηση.

Η ανεργία συνέχισε την πτωτική της πορεία, διαμορφούμενη στο 8,9% από 10% το 2024, με τους ανέργους να μειώνονται σε 423.000, πτώση 10,9%.

Διαρθρωτικές προκλήσεις

Παρά την πρόοδο, η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό παραμένει χαμηλή στο 61,3%, έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου, με τις γυναίκες να συμμετέχουν μόλις στο 53,6% έναντι 69,2% των ανδρών. Επιπλέον, η συμμετοχή των νέων (15-29 ετών) μειώνεται, υποδεικνύοντας δυσκολίες στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική αγορά εργασίας εισέρχεται σε περίοδο μεγαλύτερης σταθερότητας, με ενίσχυση της πλήρους απασχόλησης και σημαντική μείωση της ανεργίας. Ωστόσο, παραμένουν προκλήσεις στη συμμετοχή του εργατικού δυναμικού, ιδίως για γυναίκες και νέους, που απαιτούν στοχευμένες πολιτικές για να αντιμετωπιστούν.

