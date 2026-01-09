Ρενέ Νικόλ Γκουντ: Ποια είναι η σύζυγος της που φώναζε «εγώ φταίω» όταν τη σκότωσε πράκτορας της ICE;

Περισσότερες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την οικογένεια της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, της οδηγού που σκοτώθηκε στη Μινεάπολη από πυρά της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) το απόγευμα της Τετάρτης και προκάλεσε οργή και σοκ στις ΗΠΑ.

Η σύζυγος της Ρενέ, Ρεμπέκα Γκουντ, 40 ετών, καταγράφηκε σε βίντεο λίγο μετά τους τρεις πυροβολισμούς που έριξαν πράκτορες της ICE.

Σημειώνεται πως υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) έχει εντείνει τις επιχειρήσεις της, αναζητώντας μετανάστες χωρίς χαρτιά για να τους απελάσει στις χώρες καταγωγής τους. Ωστόσο, καθώς οι επιχειρήσεις της γίνονται σε διάφορες πόλεις, Αμερικανοί πολίτες αντιδρούν σε αυτές, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις να ξεσπάει βία, όπως στην περίπτωση του θανάτου της Γκουντ, η οποία φαίνεται να προσπάθησε να ξεφύγει από την ICE το απόγευμα της Τετάρτης, αναφέρει το Newsweek.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε πρόσφατα δείχνει την Γκουντ να αγνοεί τις απαιτήσεις των πρακτόρων της ICE να βγει από το αυτοκίνητό της και αντίθετα να κάνει όπισθεν και να φεύγει.

Η Ρενέ και η Ρεμπέκα εργάζονταν για την επιχείρηση επισκευών και συντήρησης σπιτιών της Ρεμπέκα, B. Good Handywork LLC, σύμφωνα με τα αρχεία του υπουργείου Εξωτερικών του Μιζούρι που εξέτασε το Newsweek.

Αν και η επιχείρηση ιδρύθηκε επίσημα το 2024, τόσο η Ρεμπέκα όσο και η Ρενέ αναφέρονται ως διευθύντριες της εταιρείας.

Οι δύο ζούσαν στη γειτονιά Ουάλντο του Κάνσας Σίτι πριν φύγουν για τον Καναδά μετά την εκλογή του Τραμπ, όπως είπε ένας πρώην γείτονας στον τοπικό σταθμό KMBC.

Ωστόσο, το ζευγάρι είχε επιστρέψει πρόσφατα στις ΗΠΑ και είχε εγκατασταθεί στη Μινεάπολη πριν από τη διαμαρτυρία κατά της ICE που οδήγησε στο θάνατο της Ρενέ.

Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από το περιστατικό, η Ρεμπέκα φαίνεται να κλαίει και να λέει: «Εγώ την έκανα να έρθει εδώ, εγώ φταίω».

Σύμφωνα με μάρτυρες που ήταν παρόντες εκείνη τη στιγμή, η Ρενέ και η Ρεμπέκα κατέγραφαν τη διαδήλωση όταν συνέβησαν τα γεγονότα που οδήγησαν στο θάνατό της.

Ωστόσο, ορισμένα μέλη της οικογένειας αμφισβητούν τη συμμετοχή της Ρενέ στις διαμαρτυρίες κατά της ICE. «Αυτό είναι τόσο ηλίθιο», δήλωσε η μητέρα της Ρενέ, Ντόνα Γκάνγκερ, στην εφημερίδα Minneapolis Star-Tribune. «Η Ρενέ ήταν ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που γνώρισα ποτέ. Ήταν εξαιρετικά συμπονετική. Φρόντιζε τους ανθρώπους όλη της τη ζωή. Ήταν στοργική, συγχωρητική και τρυφερή. Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος».

Η ICE δήλωσε ότι η Ρενέ πυροβολήθηκε αφού έριξε σκόπιμα το αυτοκίνητό της πάνω σε πράκτορες της ICE. Ωστόσο, μάρτυρες και ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, διαψεύδουν αυτές τις ισχυρισμούς.

«Έχοντας δει το βίντεο ο ίδιος, θέλω να πω σε όλους ξεκάθαρα: αυτό είναι μαλ…», δήλωσε ο Φρέι στους δημοσιογράφους. «Ήταν ένας πράκτορας που χρησιμοποίησε απερίσκεπτα την εξουσία του, με αποτέλεσμα να πεθάνει κάποιος».

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοέμ, δήλωσε ότι η Ρενέ διέπραξε «πράξη εγχώριας τρομοκρατίας» και ότι οι πράκτορες της ICE ενήργησαν σε αυτοάμυνα. «Ένας αξιωματικός μας ενήργησε γρήγορα και αμυντικά, πυροβόλησε για να προστατεύσει τον εαυτό του και τους ανθρώπους γύρω του», είπε η Νοέμ.

Η κομματική προτίμηση της Ρενέ δεν αναφέρεται στα δημόσια αρχεία ψηφοφόρων, σημειώνει το Newsweek.

Πριν παντρευτεί τη Ρεμπέκα, η Ρενέ ήταν παντρεμένη με τον κωμικό Τίμοθι Μακλίν, ο οποίος πέθανε τον Μάιο του 2023. Η Ρενέ είχε επίσης τρία παιδιά, όλα κάτω των 18 ετών, ένα από τα οποία είχε αποκτήσει με τον Μακλίν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε για τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ από την ICE: «Μόλις είδα το βίντεο του συμβάντος… Είναι φρικτό να το βλέπεις. Η γυναίκα που φώναζε ήταν, προφανώς, επαγγελματίας ταραχοποιός, και η γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο ήταν πολύ ταραχώδης, παρεμπόδιζε και αντιστέκονταν, και στη συνέχεια έτρεξε βίαια, σκόπιμα και άγρια πάνω στον αξιωματικό της ICE, ο οποίος φαίνεται να την πυροβόλησε σε αυτοάμυνα».

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Έχοντας δει το βίντεο ο ίδιος, θέλω να πω σε όλους ξεκάθαρα: αυτό είναι μαλ…. Πρόκειται για έναν πράκτορα που χρησιμοποίησε απερίσκεπτα την εξουσία του, με αποτέλεσμα να πεθάνει κάποιος».

Κι ενώ οι ηγέτες της πολιτείας και της πόλης ζητούν από την ICE να αποχωρήσει από τη Μινεάπολη, το αρμόδιο υπουργείο δήλωσε ότι οι πράκτορες θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχει αναπτύξει περισσότερους από 2.000 αξιωματικούς στην περιοχή και περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο των επιχειρήσεών τους.

