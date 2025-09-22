Ρέντη: Συνελήφθη 18χρονος για σεξουαλική παρενόχληση 11χρονης στη λαχαναγορά

Χειροπέδες πέρασαν χθες οι αστυνομικοί σε έναν 18χρονο Αιγύπτιο στον Ρέντη, κατηγορούμενο για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικης. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, περίπου στις 12:45, εντός της λαχαναγοράς της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος εργαζόταν σε κατάστημα μαναβικής και φέρεται να επέδειξε τα γεννητικά του όργανα σε 11χρονο κορίτσι που βρισκόταν στο χώρο. Η παρέμβαση των αστυνομικών ήταν άμεση, με αποτέλεσμα να συλληφθεί λίγη ώρα μετά το συμβάν.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκου, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα παρόμοια περιστατικά.

Οι γονείς της ανήλικης ενημερώθηκαν άμεσα και παρέμειναν κοντά στο παιδί, το οποίο δεν υπέστη σωματική βλάβη. Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους και υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη επιτήρηση και πρόληψη.

