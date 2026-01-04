Ρέθυμνο: 17 νεκρά κουτάβια βρέθηκαν κάτω από γέφυρα

Σύμφωνα με τον φιλοζωικό σύλλογο «Ομάδα Εθελοντών Νοιάζομαι», τα κουτάβια εντοπίστηκαν στην περιοχή μεταξύ των χωριών Μέρωνας και Γερακάρι στο Ρέθυμνο.

04 Ιαν. 2026 18:56
Pelop News

Ένα σοκαριστικό περιστατικό κτηνωδίας έγινε γνωστό χθες Σάββατο (3/1/2026) στον Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο της Κρήτης, καθώς 17 νεκρά κουτάβια εντοπίστηκαν κάτω από μία γέφυρα.

Όπως φαίνεται δεν πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός, αλλά για μαζική θανάτωση ανυπεράσπιστων ζώων, η οποία συνιστά ποινικό αδίκημα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, τονίζει ο φιλοζωικός σύλλογος.

Ο σύλλογος αναφέρει επίσης, ότι έχει κατατεθεί επίσημη καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ., με την «Ομάδα Εθελοντών Νοιάζομαι» να ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών στους υπαίτιους.

Αναλυτικά η ανάρτηση της «Ομάδας Εθελοντών Νοιάζομαι» στο facebook: «Στον Δήμο Αμαρίου Ρεθύμνης, μεταξύ Μέρωνα και Γερακαρίου, 17 κουτάβια βρέθηκαν νεκρά κάτω από γέφυρα. Η πληροφορία και οι φωτογραφίες έγιναν γνωστές σήμερα, στη πρόεδρο του φιλοζωικου συλλόγου “Ζωόφιλοι Ρεθυμνου” κ. Νελλη Ζησιμοπούλου.

Το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρίου, με το οποίο επικοινώνησε άμεσα, είχε ήδη ενημερωθεί τις προηγούμενες ημέρες. Δεν μιλάμε για «μεμονωμένο περιστατικό». Μιλάμε για μαζική θανάτωση ανυπεράσπιστων ζώων. Μιλάμε για ποινικό αδίκημα.

Έχει γίνει επίσημη καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ. Ζητάμε πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Η σιωπή και η αδιαφορία δεν είναι επιλογή. Όποιος μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο σε ζώα, μπορεί να το κάνει ξανά».

