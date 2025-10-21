Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 10χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Ρέθυμνο με τραυματισμό 10χρονου παιδιού

Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 10χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο
21 Οκτ. 2025 22:30
Pelop News

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο Ρέθυμνο, προκαλώντας αναστάτωση σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretaone.gr, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα παιδί ηλικίας περίπου 10 ετών.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και μετέφεραν το παιδί στο νοσοκομείο Ρεθύμνου για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί φέρει τραυματισμούς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή του.

Η Τροχαία Ρεθύμνου διερευνά τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.
