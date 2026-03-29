Ρεύμα: «Ασπίδα» τα σταθερά τιμολόγια – Έρχονται τα «πορτοκαλί» με ωριαίες χρεώσεις

Απόλυτα προστατευμένοι από τις διακυμάνσεις της ενεργειακής κρίσης εμφανίζονται σήμερα περίπου 1,6 έως 1,7 εκατομμύρια οικιακοί καταναλωτές, δηλαδή σχεδόν ένας στους τρεις, που έχουν επιλέξει σταθερά («μπλε») τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας.

Την ίδια ώρα, η αγορά δείχνει να διατηρεί προς το παρόν μια σχετική ισορροπία, καθώς η τιμή χονδρικής για τον Μάρτιο διαμορφώνεται στα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Αν και αυξημένη σε σχέση με τον Φεβρουάριο (78 ευρώ), παραμένει χαμηλότερη από τα επίπεδα της περιόδου Οκτωβρίου – Ιανουαρίου, όταν κινούνταν γύρω στα 110 ευρώ.

Αναμένονται οι νέες τιμές Απριλίου

Το επόμενο «τεστ» για την αγορά έρχεται την Τετάρτη, με την ανακοίνωση των τιμολογίων Απριλίου από τους προμηθευτές. Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι αρκετές εταιρείες θα συνεχίσουν την πολιτική εκπτώσεων, επιχειρώντας να απορροφήσουν μέρος των αυξήσεων.

Στο σύνολο των περίπου 5,9 εκατομμυρίων οικιακών μετρητών, οι καταναλωτές με σταθερά τιμολόγια αποτελούν πλέον σημαντικό ποσοστό, ενώ περίπου 3,5 εκατομμύρια παραμένουν σε «πράσινα» ή «κίτρινα» τιμολόγια, εκτεθειμένοι στις διακυμάνσεις της αγοράς.

Ο ρόλος των καιρικών συνθηκών και των ΑΠΕ

Καθοριστικό ρόλο στη συγκράτηση των τιμών παίζουν οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και η αυξημένη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η υψηλή απόδοση φωτοβολταϊκών και αιολικών, σε συνδυασμό με τα αυξημένα αποθέματα υδροηλεκτρικών λόγω βροχοπτώσεων, περιορίζουν τη συμμετοχή των ακριβότερων μονάδων φυσικού αερίου.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν θεωρείται δεδομένη για το καλοκαίρι, όταν η ζήτηση για κλιματισμό αυξάνεται και η παραγωγή των αιολικών μειώνεται.

Στροφή στα «πορτοκαλί» τιμολόγια

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, από τον επόμενο μήνα κάνουν την εμφάνισή τους τα «πορτοκαλί» ή δυναμικά τιμολόγια, τα οποία διαφοροποιούνται πλήρως από τα παραδοσιακά μοντέλα τιμολόγησης.

Τα συγκεκριμένα τιμολόγια μεταβάλλονται ανά ώρα, ακολουθώντας τις τιμές του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα καλούνται να προσαρμόζουν τη χρήση τους μέσα στο 24ωρο, εκμεταλλευόμενοι τις φθηνές ώρες.

Ενδεικτικά, την τρέχουσα περίοδο οι τιμές μπορεί να κυμαίνονται από μηδενικά επίπεδα τις μεσημβρινές ώρες –λόγω υψηλής παραγωγής από φωτοβολταϊκά– έως και 300 ευρώ ανά μεγαβατώρα σε ώρες αιχμής.

Ποιοι μπορούν να ωφεληθούν

Τα δυναμικά τιμολόγια απευθύνονται κυρίως σε καταναλωτές που έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν την κατανάλωσή τους χρονικά. Για παράδειγμα:

Ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων που φορτίζουν σε ώρες χαμηλής τιμής

Νοικοκυριά με αντλίες θερμότητας ή συστήματα αποθήκευσης ενέργειας

Καταναλωτές που χρησιμοποιούν «έξυπνες» συσκευές με δυνατότητα προγραμματισμού

Όσο μεγαλύτερη είναι η διακύμανση των τιμών μέσα στο 24ωρο, τόσο μεγαλύτερο μπορεί να είναι και το οικονομικό όφελος.

Πώς λειτουργούν τα δυναμικά τιμολόγια

Η ένταξη σε δυναμικό τιμολόγιο προϋποθέτει την εγκατάσταση «έξυπνου» μετρητή. Οι προμηθευτές ανακοινώνουν καθημερινά 24 διαφορετικές τιμές – μία για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας – οι οποίες γνωστοποιούνται στους καταναλωτές από την προηγούμενη ημέρα.

Παράλληλα, αποστέλλονται ενημερώσεις μέσω εφαρμογών και SMS, ενώ σε περιπτώσεις έντονων αυξήσεων (άνω των 180 ευρώ/MWh) ενεργοποιούνται προειδοποιητικά alerts.

Ο λογαριασμός είναι εκκαθαριστικός και μηνιαίος, περιλαμβάνοντας αναλυτικά την κατανάλωση και την τιμή για κάθε ώρα της ημέρας.

Οφέλη και ρίσκα για τους καταναλωτές

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ρυθμιστικής Αρχής, τα δυναμικά τιμολόγια προσφέρουν:

Μεγαλύτερη ευελιξία και διαφάνεια

Δυνατότητα εξοικονόμησης μέσω σωστού προγραμματισμού

Περιβαλλοντικά οφέλη λόγω βελτιστοποίησης της κατανάλωσης

Ωστόσο, ενέχουν και σημαντικό ρίσκο: αν ο καταναλωτής δεν προσαρμόσει τη χρήση του και καταναλώνει σε ώρες υψηλής τιμής, το κόστος μπορεί να αυξηθεί σημαντικά.

Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί συνιστούν σε όσους δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως «ενεργοί καταναλωτές» να εξετάσουν την επιλογή σταθερών τιμολογίων, με βάση τις ανάγκες και το προφίλ κατανάλωσής τους.

Συμπέρασμα:

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εισέρχεται σε μια νέα φάση, με περισσότερες επιλογές αλλά και μεγαλύτερη ευθύνη για τους καταναλωτές. Τα σταθερά τιμολόγια προσφέρουν ασφάλεια, ενώ τα δυναμικά υπόσχονται εξοικονόμηση – υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι διατεθειμένος να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της νέας εποχής.

