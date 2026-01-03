Ρεύμα Ιανουρίου: Από τα 15,8 λεπτά τα επαγγελματικά τιμολόγια ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ

Στο εύρος των 15,8 έως 21,9 λεπτών ανά κιλοβατώρα κυμαίνονται τα πράσινα επαγγελματικά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με τον κατάλογο που δημοσιεύει η ΡΑΑΕΥ, το αγροτικό τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ διαμορφώνεται σε 14,55 λεπτά (από 14,62 λεπτά το Δεκέμβριο), ενώ στα γενικά προϊόντα το Γ21 βρίσκεται στα 16,33 λεπτά ανά κιλοβατώρα (από 16,61).

Αναλυτικά η εικόνα για το νέο μήνα έχει ως εξής ανά εταιρεία:

