Ριάνα: Φήμες λένε πως γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι

Η Ριάνα φέρεται να γέννησε το δεύτερο παιδί της σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η διάσημη τραγουδίστρια και ο ο Asap Rocky απέκτησαν μια κόρη, γράφουν ξένα ΜΜΕ.

Τον Μάιο του 2022, η 35χρονη ποπ σταρ και ο ράπερ, υποδέχτηκαν το πρώτο του παιδί, ένα αγοράκι, με το οποίο έχουν πραγματοποιήσει μερικές δημόσιες εμφανίσεις. Η ιστοσελίδα «Media Take Out», χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί έγραψε ότι απέκτησαν και δεύτερο παιδί. Ωστόσο, έχει αρχίσει να διαδίδεται από διάφορους επίσημους λογαριασμούς στο Twitter, με βάση τις πληροφορίες του συγκεκριμένου ιστότοπου.

According to Media TakeOut, Rihanna has given birth to her second child, a baby girl. pic.twitter.com/8ZtRxlSgSr

— Pop Tingz (@ThePopTingz) August 10, 2023