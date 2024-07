Ρίσι Σούνακ: Αναζητεί ψηφοφόρους ανάμεσα σε ρομπότ στις 04:50 το πρωί

Υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις κατά πολύ ο συντηρητικός πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ ο οποίος ξεκίνησε σήμερα (02.07.2024) από τις 04:50 τοπική ώρα την αναζήτηση ψήφων μεταξύ περιστρεφόμενων ρομπότ σε κέντρο διανομής.

Ο Ρίσι Σούνακ, ο οποίος εμφανίστηκε πολλές φορές εξουθενωμένος καθώς περιόδευε ανά τη χώρα στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας των έξι εβδομάδων, επισκέφθηκε σήμερα, προτελευταία ημέρα πριν από τις εκλογές, μια τεράστια αποθήκη της βρετανικής αλυσίδας λιανεμπορίου Ocado στο Λιούτον, βόρεια του Λονδίνου, και παρακολούθησε τα ρομπότ να ετοιμάζουν παραγγελίες προς παράδοση.

Έπειτα φόρεσε ένα φωσφοριζέ κίτρινο μπουφάν υψηλής διακριτότητας για να βοηθήσει το προσωπικό να μαζέψει αβοκάντο και άλλα προϊόντα μαναβικής στην Ocado, μια από τις πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις τεχνολογίας στη Βρετανία, ενώ είχε την ευκαιρία και να μιλήσει με υπαλλήλους της πίνοντας ένα φλιτζάνι τσάι.

Έπειτα, ο Βρετανός πρωθυπουργός εξέπληξε τους πελάτες σε σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητοδρόμου όταν στάθηκε στην ουρά σε κατάστημα McDonald’s για να αγοράσει πρωινό για τους δημοσιογράφους που τον ακολουθούν στην εκστρατεία του.

Η απόφαση του Σούνακ να προκηρύξει εκλογές πολλούς μήνες νωρίτερα από το προγραμματισμένο σόκαρε τόσο τον λαό όσο και στελέχη του κόμματός του.

Στη συνέχεια η προεκλογική του εκστρατεία ξεκίνησε δυσοίωνα όταν κατά την ανακοίνωση των πρόωρων εκλογών έξω από την πρωθυπουργική κατοικία στην Ντάουνινγκ Στριτ υποστηρικτές των αντιπολιτευόμενων Εργατικών έπαιζαν στη διαπασών τον προεκλογικό ύμνο του κόμματός τους για το 1997, όταν ο Τόνι Μπλερ είχε σημειώσει θρίαμβο, το “Things can only get better”.

Σύμφωνα με το newsit, ο Σούνακ, ένας πρώην επενδυτικός τραπεζίτης, περιόδευσε έκτοτε ανά τη χώρα, εκφωνώντας ομιλίες και παρευρισκόμενος σε πολλές εκδηλώσεις καθημερινά.

Αργά χθες, Δευτέρα, το απόγευμα μίλησε σε μια προεκλογική συγκέντρωση και σήμερα, μέχρι το απόγευμα, είναι προγραμματισμένο να παραστεί σε πολλές εκδηλώσεις.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων δεν έχει βελτιωθεί και οι αντιπολιτευόμενοι Εργατικοί του Κιρ Στάρμερ διατηρούν περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες προβάδισμα, με πολλούς ψηφοφόρους να επιζητούν την αλλαγή έπειτα από 14 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τους Συντηρητικούς.

Διαβάστε επίσης:

Πυροβολισμός άνδρα στο Ψυχικό: «Μπορεί να σκότωσαν τον λάθος άνθρωπο», ηχητικό ντοκουμέντο από τη μαφιόζικη εκτέλεση

Πάτρα – Υπόθεση 15χρονου: Φως στην «μαύρη ιστορία» θα ρίξει η ακροαματική διαδικασία, στη μητέρα η προσωρινή επιμέλεια

Ηλεκτρικό ρεύμα: Αυξημένα τα «πράσινα» τιμολόγια του Ιουλίου, οι τιμές ανά πάροχο

Νέα Δημοκρατία: Το κοινό «μέτωπο» Καραμανλή-Σαμαρά κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τα μηνύματα από το Πολεμικό Μουσείο

Φορολογικές δηλώσεις 2024: Τέλος χρόνου για τις προσυμπληρωμένες, πού μπορεί να έχουν γίνει λάθη, τα περιθώρια διορθώσεων

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News