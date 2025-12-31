Ρόδι: Το κόκκινο φρούτο με τα πολλαπλά οφέλη για την υγεία

Πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες, ενισχύει την καρδιά, ρυθμίζει το σάκχαρο και βελτιώνει την απόδοση

Ρόδι: Το κόκκινο φρούτο με τα πολλαπλά οφέλη για την υγεία
31 Δεκ. 2025 22:11
Pelop News

Το έχουμε συνδέσει κυρίως με τον χειμώνα, ωστόσο η εποχή του ροδιού ξεκινά ήδη από τον Σεπτέμβριο και διαρκεί έως και τον Ιανουάριο. Το έντονο βαθυκόκκινο χρώμα του τραβά αμέσως το βλέμμα, αν και αρκετοί αποθαρρύνονται από τη διαδικασία καθαρίσματος. Όταν όμως γνωρίσει κανείς τα οφέλη του για την υγεία, δύσκολα το αφήνει εκτός διατροφής.

Το ρόδι χρησιμοποιείται εδώ και χιλιάδες χρόνια ως φυσικό «φάρμακο», χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά, βιταμίνες του συμπλέγματος Β, πολυφαινόλες και μέταλλα. Παράλληλα, έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για μια ισορροπημένη διατροφή.

Τέσσερις λόγοι να βάλετε το ρόδι στο πιάτο σας

1. Πλούσιο σε αντιοξειδωτικά
Το ρόδι περιέχει ισχυρά αντιοξειδωτικά, όπως βιταμίνη C και ανθοκυανίνες, που προστατεύουν τα κύτταρα από τις ελεύθερες ρίζες. Έρευνες δείχνουν ότι ο χυμός ροδιού παρουσιάζει ακόμη μεγαλύτερη αντιοξειδωτική δράση από το κόκκινο κρασί και το πράσινο τσάι, συμβάλλοντας στην υγεία του δέρματος, του εγκεφάλου και των ματιών, αλλά και στην πρόληψη χρόνιων ασθενειών.

2. Προστατεύει την καρδιά
Μελέτες κατατάσσουν το ρόδι στα κορυφαία τρόφιμα για την καρδιαγγειακή υγεία. Συμβάλλει στην αύξηση της «καλής» HDL χοληστερόλης, στη μείωση της «κακής» LDL, αλλά και στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Παράλληλα, φαίνεται να βελτιώνει τη λειτουργία των αρτηριών και να μειώνει τη φλεγμονή, περιορίζοντας τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

3. Ρυθμίζει το σάκχαρο στο αίμα
Το ρόδι συγκαταλέγεται στα φρούτα με χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα και μπορεί να καταναλωθεί ακόμη και από άτομα με διαβήτη. Μελέτες έχουν δείξει ότι μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα και στη μείωση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c).

4. Ενισχύει την αθλητική απόδοση
Ο χυμός ροδιού φαίνεται να βελτιώνει την απόδοση κατά την άσκηση και να επιταχύνει την αποκατάσταση. Η δράση του σχετίζεται με την αύξηση της βιοδιαθεσιμότητας του μονοξειδίου του αζώτου, που βοηθά στην καλύτερη αιμάτωση των μυών.

Πώς να το καταναλώσετε

Το ρόδι μπορεί να καταναλωθεί ως φρούτο, προσθέτοντας τους σπόρους σε σαλάτες, γιαούρτι ή γλυκά, αλλά και σε μορφή χυμού. Αν και ο χυμός στερείται των φυτικών ινών, διατηρεί τα περισσότερα αντιοξειδωτικά και τις βιταμίνες.

Τι να προσέξετε

Πριν εντάξετε το ρόδι στη διατροφή σας, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει αλλεργία ή πιθανή αλληλεπίδραση με φάρμακα, όπως τα αντιπηκτικά. Η κατανάλωση σε μέτριες ποσότητες θεωρείται ασφαλής και βοηθά στην αποφυγή πεπτικών ενοχλήσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:00 Αυτά τα τρία ζώδια θα «αναγεννηθούν» το 2026
22:52 Πότε σταματά ένα κορίτσι να μεγαλώνει – Τι δείχνει η επιστήμη
22:39 Η Γαλλία εξετάζει το μπλοκάρισμα των social media στα παιδιά κάτω των 15 από την επόμενη σχολική χρονιά
22:26 ΔΕΗ: Σταθερές τιμές στα οικιακά τιμολόγια τον Ιανουάριο παρά την άνοδο στην χονδρική
22:11 Ρόδι: Το κόκκινο φρούτο με τα πολλαπλά οφέλη για την υγεία
21:52 ΒΙΝΤΕΟ οι 4 καθημερινές ασκήσεις που σας κρατούν πιο δυνατούς μετά τα 60
21:40 Gmail: Σημαντικές αλλαγές το 2026, ποιες λειτουργίες που καταργούνται
21:28 Πρεμιέρα την Πρωτοχρονιά για την «Μεγάλη Χίμαιρα»: στο ERTFLIX
21:14 Οι αναρτήσεις του ηθοποιού Χρήστου Βαλαβανίδη, από το νοσοκομείο
21:00 ΒΙΝΤΕΟ οι έξι ταινίες που περιμένουμε πώς και πώς να έρθουν στους κινηματογράφους το 2026
20:49 To Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας
20:39 Σοκ από 13χρονη που κατέρρευσε λόγω χρήση χασίς, νοσηλεύεται στο Παίδων «Αγία Σοφία»
20:28 ΗΠΑ: Διευθύνων σύμβουλος έγινε «Αγιος Βασίλης» για τους εργαζόμενους, χάρισε απίστευτο ποσό
20:18 Ρεβεγιόν στο γήπεδο για τους παίκτες της Ολυμπιάδας
20:09 Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα 1ου ορόφου
19:58 Πάτρα: Οι πολίτες γέμισαν το κέντρο για τα τελευταία ψώνια
19:50 Πρόταση να γίνει στο Μεσολόγγι η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού συμβουλίου
19:40 Κ. Ζαφειράκη: «Νιώθω ξανά γεμάτη μέσα στο νερό»
19:30 Τα 7+1 πράγματα που πρέπει να κάνετε  την πρώτη ημέρα του χρόνου
19:19 Δείτε σε ποια νησιά ο ΦΠΑ θα είναι μειωμένος κατά 30%
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ