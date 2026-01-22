Ρόδος: Άνεμοι έως 11 μποφόρ προκαλούν χάος ΦΩΤΟ

Ισχυροί νοτιοανατολικοί άνεμοι που έφτασαν κατά τόπους τα 11 μποφόρ σαρώνουν από χθες τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές, πτώσεις δέντρων και κλαδιών, διακοπές ρεύματος και προβλήματα στις συγκοινωνίες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ρόδου έχει δεχθεί έως τώρα 32 κλήσεις, κυρίως για πτώσεις δέντρων και κλαδιών, ενώ συνολικά έχουν καταγραφεί 26 αναφορές για παρόμοια περιστατικά.

Δείτε ακόμα: Κακοκαιρία σαρώνει τα Δωδεκάνησα: Θάλασσα «βγήκε» στο λιμάνι της Ρόδου – BINTEO με δραματική προσπάθεια πρόσδεσης πλοίου

Από τις πρώτες ώρες της κακοκαιρίας κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και εθελοντές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα.

Η ένταση των ανέμων έχει οδηγήσει στην ακύρωση δρομολογίων πλοίων και αεροσκαφών, με αποτέλεσμα η Ρόδος και άλλα νησιά των Δωδεκανήσων να παραμένουν συγκοινωνιακά αποκομμένα από χθες. Παράλληλα, πολλαπλές διακοπές ηλεκτροδότησης καταγράφονται σε διάφορες περιοχές του νησιού, δημιουργώντας προβλήματα στους κατοίκους.

Κλειστά σχολεία και αρχαιολογικοί χώροι

Με απόφαση του δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, σήμερα Πέμπτη παραμένουν κλειστά όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και το Δημοτικό Ωδείο. Ανάλογες αποφάσεις έλαβαν και οι δήμαρχοι Σύμης, Λέρου και Καστελόριζου, όπου τα σχολεία παραμένουν κλειστά.

Επίσης, σύμφωνα με απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, για λόγους ασφαλείας παραμένουν κλειστοί σήμερα οι εξής αρχαιολογικοί χώροι:

Ρόδος

Αρχαιολογικός χώρος Λίνδου

Αρχαιολογικός χώρος Καμίρου

Αρχαιολογικός χώρος Ακροπόλεως Ιαλυσού – Φιλερήμου

Κως

Αρχαιολογικός χώρος Ασκληπιείου

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



