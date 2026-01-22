Ρόδος: Άνεμοι έως 11 μποφόρ προκαλούν χάος ΦΩΤΟ

Θυελλώδεις άνεμοι έως 11 μποφόρ σαρώνουν Ρόδο και Δωδεκάνησα

22 Ιαν. 2026 10:52
Pelop News

Ισχυροί νοτιοανατολικοί άνεμοι που έφτασαν κατά τόπους τα 11 μποφόρ σαρώνουν από χθες τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές, πτώσεις δέντρων και κλαδιών, διακοπές ρεύματος και προβλήματα στις συγκοινωνίες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ρόδου έχει δεχθεί έως τώρα 32 κλήσεις, κυρίως για πτώσεις δέντρων και κλαδιών, ενώ συνολικά έχουν καταγραφεί 26 αναφορές για παρόμοια περιστατικά.

Από τις πρώτες ώρες της κακοκαιρίας κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και εθελοντές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα.

Πηγή: Facebook/Despotakis Giorgos

Η ένταση των ανέμων έχει οδηγήσει στην ακύρωση δρομολογίων πλοίων και αεροσκαφών, με αποτέλεσμα η Ρόδος και άλλα νησιά των Δωδεκανήσων να παραμένουν συγκοινωνιακά αποκομμένα από χθες. Παράλληλα, πολλαπλές διακοπές ηλεκτροδότησης καταγράφονται σε διάφορες περιοχές του νησιού, δημιουργώντας προβλήματα στους κατοίκους.

Κλειστά σχολεία και αρχαιολογικοί χώροι

Με απόφαση του δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, σήμερα Πέμπτη παραμένουν κλειστά όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και το Δημοτικό Ωδείο. Ανάλογες αποφάσεις έλαβαν και οι δήμαρχοι Σύμης, Λέρου και Καστελόριζου, όπου τα σχολεία παραμένουν κλειστά.

Επίσης, σύμφωνα με απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, για λόγους ασφαλείας παραμένουν κλειστοί σήμερα οι εξής αρχαιολογικοί χώροι:

Ρόδος

  • Αρχαιολογικός χώρος Λίνδου
  • Αρχαιολογικός χώρος Καμίρου
  • Αρχαιολογικός χώρος Ακροπόλεως Ιαλυσού – Φιλερήμου

Κως

  • Αρχαιολογικός χώρος Ασκληπιείου

