Ρώμη: Μπαίνει εισιτήριο στη Φοντάνα ντι Τρέβι

Από τις 9:00 το πρωί της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου 2026 τέθηκε σε ισχύ το νέο μέτρο του Δήμου Ρώμης: οι επισκέπτες που επιθυμούν να προσεγγίσουν από κοντά και να φωτογραφηθούν μπροστά στη Φοντάνα ντι Τρέβι (Fontana di Trevi) πρέπει να καταβάλουν εισιτήριο 2 ευρώ.

Το μέτρο αφορά τόσο ξένους τουρίστες όσο και Ιταλούς επισκέπτες που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ρώμης. Από την υποχρέωση εξαιρούνται:

Οι πολίτες που έχουν γεννηθεί στη Ρώμη

Παιδιά ηλικίας έως 6 ετών

Άτομα με αναπηρία

Επαγγελματίες ξεναγοί

Η πληρωμή μπορεί να γίνει επί τόπου με τραπεζική κάρτα σε εξουσιοδοτημένα σημεία, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα προαγοράς / κράτησης μέσω διαδικτύου.

Στόχος της δημοτικής αρχής είναι διπλός: α) ο περιορισμός του υπερτουρισμού στο εμβληματικό σιντριβάνι, το οποίο προσελκύει κατά μέσο όρο 30.000 επισκέπτες ημερησίως, β) η συγκέντρωση επιπλέον εσόδων, τα οποία εκτιμώνται σε περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Το ποσό αυτό, σύμφωνα με την απόφαση του Δήμου, θα διατεθεί αποκλειστικά για έργα συντήρησης, προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ρώμης.

Μετά τις 22:00 κάθε βράδυ η πρόσβαση στο σιντριβάνι θα παραμένει ελεύθερη για όλους, χωρίς εισιτήριο.

Ο δήμαρχος Ρώμης Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι δήλωσε σχετικά: «Η πόλη μας αποτελεί μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Στόχος μας είναι να εγγυηθούμε τη διατήρησή της, να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα και να διασφαλίσουμε ότι ο πλούσιος πολιτισμός της Ρώμης θα συνεχίσει να είναι άμεσα προσβάσιμος στους επισκέπτες, αλλά με βιώσιμο τρόπο».

Το μέτρο εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια πολλών ευρωπαϊκών πόλεων να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις του υπερτουρισμού σε εμβληματικά μνημεία.

