Ρωσία: Διαδηλωτές αποδοκίμασαν την νέα πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Μόσχα

H νέα πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στη Ρωσία, Λιν Τρέισι, αποδοκιμάστηκε κατά την έλευσή της στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών για να καταθέσει τα διαπιστευτήριά της.

Συγκεκριμένα, η Τρέισι έγινε αποδέκτης ποικίλλων αντιαμερικανικών συνθημάτων από πλήθος κόσμου που βρισκόταν έξω από το κτίριο του υπουργείου. Μάλιστα, οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με μηνύματα κατά της Ουάσινγκτον, με ένα από αυτά να γράφει χαρακτηριστικά: «Τα δικά σας άρματα μάχης σκοτώνουν πολίτες».

Behold the welcome wagon for Lynne Tracy outside Russia’s Foreign Ministry today. “The USA is a sponsor of death!” “Your tanks are killing civilians!” “Abrams & Tigers [sic] all burn the same!” “The US Army is a tool of aggression & plunder!” “You came here to profit off death!” pic.twitter.com/cfGxH92Box

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) January 30, 2023