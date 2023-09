Ρωσία: Διάψευσε τον θάνατο του Σοκολόφ: Ο διοικητής του στόλου συμμετείχε σήμερα σε βιντεοδιάσκεψη – ΦΩΤΟ

Ο ναύαρχος Βίκτορ Σοκολόφ, διοικητής του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας και ένας από τους κορυφαίους αξιωματικούς του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, εμφανίστηκε να συμμετέχει σε βιντεοδιάσκεψη σήμερα, μία ημέρα αφού οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις δήλωσαν ότι τον σκότωσαν.

Σε φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, ο Σοκολόφ εμφανίστηκε να συμμετέχει κατά τα φαινόμενα σε βιντεοδιάσκεψη με τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και άλλους ανώτατους αξιωματικούς του Ναυτικού και του Πεζικού.

⚡️The Commander of the Black Sea Fleet (who Ukraine claimed is dead) attended the board of the Russian Ministry of Defense pic.twitter.com/nqQeq1GH8F

— War Monitor (@WarMonitors) September 26, 2023