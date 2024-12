Ρωσία: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν πώς μεγαλώνει το «μυστικό» εργοστάσιο παραγωγής drones

Καθώς η Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσεις της εναντίον της Ουκρανίας, δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι έχει προχωρήσει στην επέκταση ενός μυστικού εργοστασίου που τροφοδοτεί τη Μόσχα με drones.

Το εργοστάσιο στην Ειδική Οικονομική Ζώνη Alabuga, στην περιοχή του νότιου Ταταρστάν της Ρωσίας, έχει αυξήσει σημαντικά την παραγωγή ιρανικών drones, χρησιμοποιώντας μια σειρά κινεζικών εξαρτημάτων και στρατολογώντας ένα χαμηλής ειδίκευσης εργατικό δυναμικό Ρώσων εφήβων και Αφρικανών, σύμφωνα με έρευνα του CNN.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το αμερικάνικο δίκτυο, το εργοστάσιο τώρα παράγει επίσης χιλιάδες drones ως «δόλωμα», σχεδιασμένα να εξαντλούν την ουκρανική άμυνα. Οι δορυφορικές εικόνες που αναλύθηκαν από το CNN και τους ειδικούς δείχνουν ότι δύο επιπλέον κτίρια έχουν κατασκευαστεί στην τοποθεσία ενώ παράλληλα αυξήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας.

Τα ευρήματα αποκαλύπτουν στοιχεία για την αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία της Ρωσίας, η οποία, σύμφωνα με πρόσφατη εκτίμηση του υπουργού Άμυνας της Γερμανίας, ξεπερνά την Ευρωπαϊκή Ένωση στην παραγωγή όπλων και πυρομαχικών κατά τέσσερις φορές. Αυτό έχει φέρει την Ουκρανία σε επισφαλή θέση, σε μια στιγμή που έχει περισσότερη ανάγκη στρατιωτικούς εξοπλισμούς ενόψει της επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στον λευκό Οίκο που καθιστά αμφίβολη τη συνέχιση της αμερικανικής βοήθειας.

Μετά την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία άρχισε να εισάγει ιρανικά drones Shahed. Ωστόσο, στις αρχές του 2023, η Μόσχα και η Τεχεράνη είχαν υπογράψει συμφωνία 1,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή drones στη Ρωσία, σύμφωνα με έγγραφα που ερεύνησε το CNN από την ουκρανική ομάδα πληροφοριών στον κυβερνοχώρο InformNapalm.

Η Ειδική Οικονομική Ζώνη Alabuga, η οποία βρίσκεται περίπου 600 μίλια ανατολικά της Μόσχας, ιδρύθηκε αρχικά το 2006 για να προσελκύσει δυτικές εταιρείες με γενναιόδωρες φορολογικές ελαφρύνσεις. Όμως, μετά την έναρξη του πολέμου, αρκετοί από τους ενοικιαστές της έφυγαν. Μέρος της τοποθεσίας έχει επεκταθεί σημαντικά από τότε που υπάχθηκε στη στρατιωτική παραγωγή, δείχνουν δορυφορικές εικόνες.

Το Alabuga είναι τώρα το κύριο εργοστάσιο για την παραγωγή του drone Shahed-136 – ή Geran-2, όπως το ονομάζει η Ρωσία – με συμφωνία για παραγωγή 6.000 κομματιών μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα έγγραφα που διέρρευσαν. Το Alabuga φαίνεται να έχει ήδη ολοκληρώσει την παραγγελία. Το εργοστάσιο παρήγαγε 2.738 drones Shahed το 2023 και υπερδιπλασίασε αυτόν τον αριθμό τους πρώτους εννέα μήνες του 2024, παράγοντας 5.760 από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με πηγές των ουκρανικών αμυντικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας που εδρεύει στην Ουάσιγκτον, το οποίο παρακολουθεί το Alabuga από το 2022, πιστεύει ότι τα 6.000 drones κατασκευάστηκαν περίπου ένα χρόνο νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.

«Προχωρούν γρήγορα και το βλέπετε σε όλες τις βιομηχανίες στρατιωτικής παραγωγής της Ρωσίας», είπε στο CNN ο Ντέιβιντ Ολμπράιτ, πρώην επιθεωρητής όπλων του ΟΗΕ που ίδρυσε το ινστιτούτο. «Οι ίδιοι δεν φτιάχνουν υλικά υψηλής τεχνολογίας, εισάγουν ό,τι χρειάζονται για να το κάνουν αυτό, αλλά είναι σε θέση να ενισχύσουν την παραγωγή όπλων που είναι πιο εύκολο να κατασκευαστούν και τα drones υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία».

Εκτός από τα Shaheds, φαίνεται ότι το Alabuga κατασκευάζει και drones χαμηλής τεχνολογίας, για «δόλωμα» από το καλοκαίρι, είπαν στο CNN πηγές από τις αμυντικές υπηρεσίες της Ουκρανίας.

Γνωστά ως “Gerbera”, τα drones-δόλωμα είναι κατασκευασμένα από κόντρα πλακέ και αφρό και μιμούνται το χαρακτηριστικό τριγωνικό σχήμα του Shahed.

«Ο ρωσικός στρατός ανακάλυψε σχετικά γρήγορα ότι η ουκρανική αεράμυνα μπορεί να είναι αρκετά ικανή να καταρρίψει την πλειονότητα των Shaheds», είπε ο Samuel Bendett, σύμβουλος στο CNA, έναν μη κερδοσκοπικό ερευνητικό οργανισμό που εδρεύει στη Βιρτζίνια, προσθέτοντας ότι, «η Ρωσία χρειαζόταν ένα όπλο, που θα μπορούσε βασικά να ξεγελάσει την ουκρανική άμυνα».

